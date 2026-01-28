Rộ tin Mỹ đặt điều kiện Ukraine phải ký thỏa thuận hòa bình mới được đảm bảo an ninh 28/01/2026 06:05

(PLO)- Hãng Reuters dẫn nguồn tin rằng Mỹ coi việc Kiev ký thỏa thuận hòa bình với Nga là điều kiện để bảo đảm an ninh cho Ukraine nhưng không áp đặt điều khoản hay ép Kiev nhượng bộ lãnh thổ.

Ngày 27-1, hãng Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã thông báo với phía Ukraine rằng Kiev buộc phải ký kết một thỏa thuận hòa bình với Nga nếu muốn nhận được các cam kết bảo đảm an ninh từ Washington.

Trước đó, tờ Financial Times đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu rằng các cam kết an ninh của Mỹ phụ thuộc vào việc Kiev chấp thuận thỏa thuận hòa bình, nhiều khả năng bao gồm yêu cầu nhượng lại vùng Donbass (miền đông Ukraine) cho Nga.

Tuy nhiên, nguồn tin trao đổi với Reuters khẳng định Mỹ không áp đặt các điều khoản cụ thể phải có trong thỏa thuận hòa bình. Người này cho rằng việc suy đoán Mỹ đang cố tình ép buộc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho Nga là "gây hiểu lầm".

Các thành viên phái đoàn 3 nước tham gia vòng đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại Cung điện Al Shati (Abu Dhabi, UAE) ngày 24-1. Ảnh: Chính phủ UAE

Một nguồn tin Mỹ nắm rõ vấn đề cũng nói với tờ Kyiv Independent rằng Washington “không tìm cách ép buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ”.

“Nga và Ukraine phải cùng đồng ý với một thỏa thuận hòa bình, nhưng nội dung của thỏa thuận đó do hai bên quyết định” - nguồn tin nói, song không cho biết thêm chi tiết.

Các bên liên quan chưa chính thức lên tiếng về thông tin trên.

Liên quan quan điểm của Moscow, hãng thông tấn TASS ngày 26-1 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov rằng vấn đề lãnh thổ vẫn là yếu tố nền tảng đối với bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt giao tranh tại Ukraine.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 25-1 nói rằng một văn bản của Mỹ về cam kết an ninh cho Ukraine đã "sẵn sàng 100%" và Kiev hiện chỉ chờ ấn định thời gian, địa điểm để ký kết.

Ông Zelensky cũng nhất quán quan điểm rằng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được duy trì trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến tranh.

Mặc dù vậy, một quan chức cấp cao của Ukraine chia sẻ với Financial Times rằng nước này ngày càng không chắc chắn liệu Washington có thực sự thực thi các cam kết an ninh hay không, đồng thời nhận định phía Mỹ "luôn dừng lại mỗi khi các cam kết an ninh có thể được ký kết".

Ở một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn của tờ European Pravda, công bố ngày 27-1, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha nhận định phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra đã có sự "thay đổi về chất".

"Chúng tôi nhận thấy một sự thay đổi về chất trong thành phần tham dự. Đây là những con người khác và không còn những bài giảng về lịch sử. Các cuộc thảo luận rất tập trung" - ông Sybiha cho biết.

Ông Sybiha nói thêm rằng Tổng thống Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để giải quyết hai vấn đề cốt lõi trong tiến trình hòa bình: Các vấn đề về lãnh thổ và tương lai của Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo truyền thông, các nhà đàm phán Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục gặp gỡ vào ngày 1-2 tới tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).