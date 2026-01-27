Điện Kremlin: Còn quá sớm để kỳ vọng đàm phán Mỹ-Nga-Ukraine có đột phá 27/01/2026 10:54

(PLO)- Điện Kremlin cho rằng còn quá sớm để kỳ vọng đàm phán Mỹ-Nga-Ukraine tạo đột phá, nhấn mạnh tính phức tạp của vấn đề lãnh thổ và khối lượng công việc còn rất lớn.

Ngày 26-1, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhận định rằng vẫn còn quá sớm để mong chờ một bước đột phá từ cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine, xét tới tính chất "vô cùng phức tạp" của các vấn đề đang được thảo luận, đài RT đưa tin.

Ông Peskov nói về cuộc gặp ba bên diễn ra vào ngày 23 và 24-1 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đánh dấu vòng đàm phán 3 bên đầu tiên trong nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

"Sẽ là sai lầm nếu kỳ vọng bất kỳ kết quả đáng kể nào từ những cuộc tiếp xúc ban đầu này" - ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, đại diện Điện Kremlin cũng ghi nhận: "Bản thân việc các cuộc tiếp xúc này bắt đầu theo một cách thức mang tính xây dựng đã có thể xem là một tín hiệu tích cực. Mặc dù vậy, phía trước vẫn còn khối lượng công việc rất lớn".

Đề cập nội dung cốt lõi, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định: "Vấn đề lãnh thổ có ý nghĩa mang tính nền tảng".

Theo ông, lãnh thổ vốn là một phần trong các nội dung thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hồi tháng 8-2025, diễn ra tại TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ).

Hiện tại, Moscow vẫn khá kín tiếng về các điểm cụ thể đã đạt được thỏa thuận tại Alaska, song xác nhận đã thực hiện một số nhượng bộ nhất định theo yêu cầu của ông Trump.

Tuy nhiên, theo ông Peskov, một trong những yêu cầu then chốt của Nga vẫn là việc các lực lượng Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi khu vực Donbass (miền đông Ukraine).

Theo ông Peskov, các nhóm chuyên gia hiện đang dẫn đầu quá trình đàm phán. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới, tuy nhiên ngày giờ cụ thể vẫn chưa được ấn định.

Trong khi đó, các hãng tin như Axios, The Kyiv Independent,... dẫn nguồn tin cho hay vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 1-2, cũng tại UAE.