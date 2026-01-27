Ông Obama và ông Clinton phản ứng vụ người biểu tình ở Minnesota bị bắn, Nhà Trắng đáp trả gắt 27/01/2026 09:40

(PLO)- Nhà Trắng chỉ trích hai ông Barack Obama và Bill Clinton sau khi hai cựu tổng thống đảng Dân chủ lên án vụ người biểu tình ở Minnesota bị cảnh sát di trú bắn chết.

Ngày 25-1, hai cựu tổng thống thuộc đảng Dân chủ đã lên án những diễn biến ở bang Minnesota sau khi thêm một người biểu tình bị nhân viên của Cục Tuần tra Biên giới Mỹ bắn chết, theo đài CNBC.

Cựu Tổng thống Barack Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama gọi cái chết của ông Alex Pretti vào ngày 24-1 là một “thảm kịch đau lòng”.

“Đây cũng phải là hồi chuông cảnh tỉnh đối với mọi người Mỹ, không phân biệt đảng phái, rằng nhiều giá trị cốt lõi của chúng ta đang ngày càng bị xâm hại” - vợ chồng ông Obama viết trong tuyên bố chung.

Cựu tổng thống và phu nhân chỉ trích những “chiến thuật chưa từng có tiền lệ” mà Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã sử dụng.

“Người dân trên khắp cả nước có lý do chính đáng để phẫn nộ trước cảnh tượng các tân binh Cơ quan Thực thi và Di trú Hải quan Mỹ (ICE) đeo mặt nạ cùng những đặc vụ liên bang hành động không bị kiểm soát, áp dụng các biện pháp dường như được thiết kế để đe dọa, quấy rối, khiêu khích và gây nguy hiểm cho cư dân một thành phố lớn của Mỹ” - theo vợ chồng ông Obama.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: WHITE HOUSE

“Thay vì tìm cách áp đặt một mức độ kỷ luật và trách nhiệm giải trình nào đó đối với các đặc vụ, Tổng thống và các quan chức trong chính quyền hiện tại dường như lại nóng lòng leo thang tình hình, đồng thời đưa ra những lời giải thích công khai về các vụ bắn chết ông Pretti và bà Renee Good mà không dựa trên bất kỳ cuộc điều tra nghiêm túc nào” - vợ chồng cựu tổng thống bổ sung.

Một nhân viên ICE đã bắn chết bà Good trong tháng này tại một khu dân cư ở TP Minneapolis (bang Minnesota).

Vợ chồng cựu Tổng thống Obama kêu gọi mọi người Mỹ “lấy cảm hứng từ làn sóng biểu tình ôn hòa ở Minneapolis và nhiều nơi khác trên cả nước”, đồng thời bày tỏ hy vọng các quan chức chính quyền sẽ thay đổi cách tiếp cận và phối hợp với Thống đốc bang Minnesota - ông Tim Walz cùng Thị trưởng Minneapolis - ông Jacob Frey “để ngăn chặn thêm hỗn loạn và đạt được các mục tiêu thực thi pháp luật chính đáng".

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng gọi những gì diễn ra tại Minneapolis là “khủng khiếp”.

“Trong suốt cuộc đời, chúng ta chỉ đối mặt một vài khoảnh khắc mà những quyết định và hành động của mình sẽ định hình lịch sử trong nhiều năm sau đó. Đây là một trong những khoảnh khắc như vậy” - ông Clinton viết trên mạng xã hội.

Ông Clinton cho rằng “những người đang nắm quyền” nói dối người dân.

“Trách nhiệm thuộc về tất cả những ai tin vào lời hứa của nền dân chủ Mỹ: phải đứng lên, lên tiếng và chứng minh rằng đất nước này vẫn thuộc về nhân dân” - ông nói thêm.

Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson ngày 26-1 nói rằng ông Obama đang lợi dụng thời điểm này để “gieo rắc thêm chia rẽ”.

“Ông Obama nên cùng Tổng thống Trump kêu gọi các lãnh đạo Dân chủ ở địa phương - như ông Walz và ông Frey - hợp tác với chính quyền để loại bỏ những người nhập cư trái phép phạm tội nguy hiểm khỏi các cộng đồng ở Mỹ” - ông Jackson nói.

“Nhưng thay vào đó, họ lại tấn công lực lượng thực thi pháp luật và bảo vệ những người nhập cư trái phép phạm tội, với các tiền án bổ sung về giết người, hiếp dâm, hành hung và nhiều tội danh khác” - người phát ngôn nói thêm.

Về phát ngôn của ông Clinton, ông Jackson nói rằng “ông Bill Clinton nên sử dụng vị thế của mình để kêu gọi các lãnh đạo Dân chủ tại Minnesota hợp tác với chính phủ liên bang nhằm loại bỏ những kẻ hiếp dâm, giết người và ấu dâm là người nhập cư trái phép phạm tội, thay vì cung cấp nơi trú ẩn cho họ".

Phía ông Obama và ông Clinton chưa bình luận về phát ngôn của phía Nhà Trắng.