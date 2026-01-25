Thêm người biểu tình bị bắn chết ở Minneapolis 25/01/2026 12:48

(PLO)- Một nhân viên của Cục Tuần tra Biên giới Mỹ đã bắn chết một công dân Mỹ tên Alex Pretti khi ông này đang tham gia biểu tình tại TP Minneapolis (bang Minnesota), gây nên làn sóng phẫn nộ và biểu tình tại nhiều TP ở Mỹ.

Ngày 24-1, một nhân viên của Cục Tuần tra Biên giới Mỹ đã bắn chết một công dân Mỹ tại TP Minneapolis, bang Minnesota. Đây là lần thứ hai lực lượng thực thi pháp luật Mỹ bắn chết công dân nước này tại TP Minneapolis trong tháng này, liên quan hoạt động truy quét nhập cư, theo hãng tin Reuters.

Hiện trường vụ việc

Reuters xác nhận người bị bắn là ông Alex Pretti (37 tuổi), đang tham gia biểu tình phản đối chính sách truy quét nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo video tại hiện trường, vào thời điểm bị bắn, ông Pretti được cho là đang cầm điện thoại chứ không phải súng, và đang cố gắng giúp đỡ những người biểu tình khác bị các nhân viên thực thi pháp luật đẩy ngã xuống đất.

Lực lượng thực thi pháp luật đã sử dụng hơi cay khi người biểu tình tập trung gần hiện trường nơi ông Alex Pretti bị bắn chết hôm 24-1. Ảnh: AFP

Cụ thể, qua các video, ông Pretti được thấy đang quay phim khi một nhân viên liên bang đẩy hai người ngã xuống đất. Ông Pretti di chuyển giữa đám đông để hỗ trợ người bị ngã, sau đó giơ tay trái lên để che chắn cho mình và quay đi khi nhân viên thực thi pháp luật xịt hơi cay vào ông.

Khi ông Pretti đỡ người phụ nữ dậy, viên cảnh sát kéo ông ra khỏi người phụ nữ và ông Pretti bị nhiều cảnh sát khống chế, buộc phải quỳ xuống. Một trong số những cảnh sát rút một vật từ thắt lưng của ông Pretti rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Một lát sau, một nhân viên thực thi pháp luật chĩa súng lục vào lưng ông Pretti và bắn 4 phát liên tiếp. Nhiều tiếng súng nữa vang lên sau đó.

Sau khi ông Pretti ngã xuống, một số cảnh sát đã đến hỗ trợ y tế, trong khi một số cảnh sát khác đứng ngăn người dân xung quanh.

Nổ súng tự vệ?

Giải thích về vụ việc, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết một nhân viên Tuần tra Biên giới đã nổ súng tự vệ sau khi có một người đàn ông tiếp cận với lực lượng thực thi pháp luật. Bộ này mô tả ông Pretti cầm một khẩu súng ngắn và chống cự quyết liệt khi bị tước vũ khí.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem nói với các phóng viên rằng người đàn ông bị bắn đã tấn công các đặc vụ, mặc dù bà không nói liệu ông có rút vũ khí ra hay không. Các quan chức liên bang đã đăng tải hình ảnh khẩu súng mà họ cho rằng ông Pretti mang theo vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố bức ảnh về khẩu súng mà ông Alex Pretti được cho là đã mang theo. Ảnh: BỘ AN NINH NỘI ĐỊA MỸ

"Ông ta không đến đó để biểu tình ôn hòa. Ông ta đến đó để gây ra bạo lực" – bà Noem nói.

Thống đốc bang Minnesota – ông Tim Walz đã phản bác lại lập luận của bà Noem.

"Tôi đã xem video từ nhiều góc độ và nó thật kinh tởm. Không thể tin tưởng chính phủ liên bang sẽ giải quyết cuộc điều tra này, tiểu bang sẽ xử lý nó" – ông Walz nói.

Cảnh sát trưởng TP Minneapolis – ông Brian O'Hara cho biết ông Pretti là một người sở hữu súng hợp pháp, không có tiền án, tiền sự nào ngoài các hành vi vi phạm giao thông.

Biểu tình bùng nổ

Sau vụ ông Pretti bị bắn, hàng trăm người đã đến khu phố xảy ra vụ việc biểu tình. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay giải tán đám đông.

Các cuộc biểu tình cũng nổ ra ở New York, Washington D.C., San Francisco cùng nhiều TP khác.



Vụ việc cũng làm gia tăng căng thẳng giữa các quan chức tiểu bang Minnesota và liên bang, vốn đã có nhiều bất đồng sau vụ công dân Mỹ Renee Good bị lực lượng thực thi pháp luật bắn chết vào ngày 7-1, cũng tại TP Minneapolis.