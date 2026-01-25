Moscow: Mỹ-Nga nối lại đối thoại về các vấn đề 'gây nhức nhối' 25/01/2026 08:14

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Moscow và Washington đang dần đưa các kênh liên lạc trở lại trạng thái bình thường nhằm giải quyết các bất đồng tồn đọng.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS (xuất bản ngày 25-1), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Nga và Mỹ đang quay trở lại trạng thái bình thường và duy trì đối thoại về những vấn đề được coi là "tác nhân gây căng thẳng" trong quan hệ song phương.

"Song song với việc tập trung trao đổi ở cấp chuyên viên, có thể nói rằng chúng ta đang chứng kiến sự trở lại trạng thái bình thường. Điều này được hiểu theo nghĩa là các cuộc trao đổi công việc như vậy đang diễn ra ngay tại thủ đô của hai nước, cụ thể là Washington và Moscow" - ông Ryabkov phát biểu.

"Vòng đối thoại trước đó đã được tổ chức tại Washington" - ông Ryabkov cho hay.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Đề cập tính bảo mật của các cuộc gặp gỡ này, nhà ngoại giao cấp cao của Nga giải thích: "Các cuộc thảo luận không được công khai rầm rộ nhằm đảm bảo bối cảnh và điều kiện phù hợp xung quanh quá trình trao đổi".

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ tìm cách thông báo cho công chúng về kết quả đạt được - hoặc sự thiếu vắng kết quả - sau khi sự kiện đã diễn ra" - ông Ryabkov nói thêm.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Hồi cuối tháng 12-2025, ông Ryabkov cũng từng nói rằng Moscow và Washington đã tiến hành một vòng tham vấn mới liên quan các “yếu tố gây căng thẳng” trong quan hệ song phương.

Theo ông Ryabkov, tiến triển đạt được trong vấn đề này là rất hạn chế, song các nỗ lực nhằm tháo gỡ những vướng mắc chính sẽ tiếp tục được duy trì.

Trước đó, vòng tham vấn thứ nhất và thứ hai đã được tổ chức vào ngày 27-2-2025 và 10-4-2025 tại Istanbul. Các cuộc tham vấn này tập trung vào việc bình thường hóa điều kiện hoạt động của các đại sứ quán Nga và Mỹ, cũng như thảo luận các biện pháp vượt qua những trở ngại trong quan hệ song phương.