Chiến sự Nga-Ukraine 25-1: Bị không kích ồ ạt, 80% Ukraine cắt điện khẩn cấp; Belgorod hứng pháo kích dữ dội nhất xưa nay 25/01/2026 07:47

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; 80% lãnh thổ Ukraine cắt điện khẩn cấp sau đòn không kích quy mô lớn; Nga nói Ukraine pháo kích dữ dội nhất xưa nay vào tỉnh Belgorod.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

80% Ukraine cắt điện khẩn cấp

Ngày 24-1, giới chức Ukraine nói rằng Nga đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn trong đêm, tập trung vào thủ đô Kiev, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Theo các phóng viên của tờ Kyiv Independent có mặt tại hiện trường, những tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 1 giờ 20 phút sáng 24-1 (giờ địa phương). Các vụ nổ tiếp diễn suốt đêm, trong đó có việc đánh chặn một tên lửa đạn đạo.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy sau đòn tấn công dữ dội tại thủ đô Kiev đêm 24-1. Ảnh: TELEGRAM

Không quân Ukraine thống kê tổng cộng 396 phương tiện tiến công đường không được sử dụng trong đợt tấn công, gồm 21 tên lửa và 375 máy bay không người lái (UAV). Các loại vũ khí được nêu gồm tên lửa siêu vượt âm Tsirkon, tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa hành trình Kh-22/Kh-32.

Các cuộc không kích tiếp tục nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng mùa đông, sau những đợt tấn công tương tự vào các đêm 9-1 và 20-1.

Theo kênh Telegram MonitoringWar, ngoài thủ đô Kiev, các thành phố Kharkiv, Dnipro và Zaporizhia cũng hứng chịu các đòn đánh đáng kể. Tuy nhiên, Kiev vẫn là trọng tâm chính của các cuộc tấn công trong suốt tháng 1. Lực lượng cứu hộ Kiev cho biết đã ghi nhận 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ việc.

Ông Vitaliy Zaichenko, Giám đốc điều hành UkrEnergo - đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Ukraine - cho biết khu vực “bờ trái” của Kiev (phía đông sông Dnipro) đang đối mặt tình trạng nghiêm trọng về sưởi ấm, và khó khăn này đang lan sang bờ phải.

Theo UkrEnergo, khoảng 80% lãnh thổ Ukraine đã phải áp dụng các đợt cắt điện khẩn cấp, không báo trước vào ngày 24-1.

Chính quyền TP Kiev thông báo tạm dừng dịch vụ trên một đoạn tuyến metro băng qua sông Dnipro, nối khu Pechersk (bờ phải) với Darnytsia (bờ trái), với lý do “hư hại hàng rào bảo vệ”. Các tuyến khác vẫn hoạt động bình thường.

Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết gần 6.000 trong tổng số khoảng 12.000 tòa nhà chung cư của thành phố đang không có hệ thống sưởi.

Tại Kharkiv, chính quyền địa phương cho biết một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga đã khiến 27 người bị thương, gây thiệt hại và hỏa hoạn trên diện rộng tại thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết 134 nhân viên cứu hộ, 34 phương tiện chữa cháy - cứu nạn, cùng cảnh sát, nhân viên y tế, tình nguyện viên và các đơn vị dịch vụ đô thị đã được huy động để khắc phục hậu quả.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga nói Ukraine pháo kích quy mô lớn nhất xưa nay vào Belgorod

Ngày 24-1, Trung tâm xử lý khủng hoảng tỉnh Belgorod (Nga) cho biết thành phố Belgorod đã hứng chịu “đợt pháo kích dữ dội nhất” từ trước đến nay, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Belgorod đã hứng chịu đợt pháo kích quy mô lớn nhất. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong. Một số cơ sở năng lượng bị hư hại, các đội kỹ thuật và ứng phó khẩn cấp đã được điều động tới hiện trường” - Trung tâm này cho hay.

Nga nói Ukraine pháo kích quy mô lớn nhất xưa nay vào Belgorod. Ảnh minh họa: TASS

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho rằng cuộc tấn công nhiều khả năng được thực hiện bằng rocket dùng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS.

Trung tâm xử lý khủng hoảng cho biết thêm rằng vụ việc đã gây ra hỏa hoạn. Mảnh vỡ rơi xuống làm hư hại mái của 2 ngôi nhà dân ở làng Tavrovo, thuộc huyện Belgorodsky. Nhà chức trách đang tiếp tục thu thập thông tin để đánh giá thiệt hại.

Cùng ngày, lãnh đạo khu vực Zaporizhia do Nga kiểm soát - ông Yevgeny Balitsky nói rằng quân đội Ukraine đã tấn công 1 xe dân sự tại khu vực này, khiến 1 người bị thương.

Ông Balitsky viết trên Telegram rằng vụ việc xảy ra tại thị trấn Vasilyevka, chiếc xe bị cháy rụi, còn tài xế (sinh năm 1965) đã được đưa đi cấp cứu.

Trước đó, theo ông Balitsky, quân đội Ukraine đã sử dụng UAV tấn công 2 xe dân sự tại huyện Vasilyevsky, khiến 3 dân thường bị thương.

Cùng ngày, Tỉnh trưởng tỉnh Bryansk (Nga) - ông Alexander Bogomaz báo cáo về một dân thường đã bị thương trong cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại khu vực giáp biên giới Nga.

Ông Bogomaz viết trên Telegram rằng các UAV cảm tử đã được phóng vào làng Voronok, thuộc quận Starodubsky.

Ukraine chưa bình luận về các vụ tấn công