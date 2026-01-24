Mỹ, Nga, Ukraine kết thúc ngày đàm phán đầu tiên ở UAE 24/01/2026 05:23

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng “vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận” sau ngày đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine tại UAE.

Ngày 23-1, Phủ tổng thống Ukraine thông báo ngày đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine tại thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã kết thúc, cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 24-1, theo hãng tin Reuters.

“Các cuộc đàm phán hôm nay [23-1] đã kết thúc” - Phủ tổng thống Ukraine cho biết.

Cuộc đàm phán ba bên do UAE chủ trì giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại UAE vào ngày 23-1. Ảnh: UAE PRESIDENTIAL COURT/EPA

Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine - ông Rustem Umerov cho biết trên mạng xã hội X rằng cuộc gặp “tập trung vào các thông số để chấm dứt cuộc chiến và logic tiếp theo của quá trình đàm phán nhằm tiến tới một nền hòa bình lâu dài và đáng trân trọng”.

“Ngày mai [24-1] sẽ có thêm các cuộc họp khác” - ông Umerov bổ sung.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ra tuyên bố rằng “vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận” về nội dung của các cuộc đàm phán.

“Đến giờ, nhóm của chúng tôi ít nhất cũng phải nhận được một số câu trả lời từ Nga rồi. Điều quan trọng là Nga phải sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến mà họ đã gây ra” - ông Zelensky nói.

“Chúng ta sẽ xem cuộc đàm phán diễn biến thế nào vào ngày mai và kết quả ra sao” - vị tổng thống nói thêm, lưu ý rằng ông thường xuyên nhận được thông tin cập nhật từ nhóm đàm phán của Ukraine.

Nga chưa bình luận về kết quả của ngày làm việc đầu tiên.

Trước cuộc gặp, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các cuộc đàm phán ba bên Nga, Mỹ và Ukraine sẽ chỉ tập trung duy nhất vào các vấn đề an ninh, theo đài RT.

Ông Peskov nhắc lại sự miễn cưỡng của Moscow trong việc công khai chi tiết các cuộc đàm phán nhạy cảm, đồng thời tái khẳng định lập trường rằng hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu lực lượng Ukraine rút khỏi Donbass (miền đông Ukraine).

Hãng Reuters dẫn một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin rằng Nga muốn tập trung vào “công thức Anchorage”, được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào tháng 8-2025. Công thức này sẽ trao cho Nga quyền kiểm soát toàn bộ Donbass và đóng băng các chiến tuyến hiện tại ở miền đông và nam Ukraine.

Phái đoàn Mỹ cũng chưa bình luận về kết quả cuộc gặp ngày 23-1.