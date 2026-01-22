Ông Putin sắp gặp đặc phái viên Mỹ, con rể ông Trump bàn xung đột Nga-Ukraine 22/01/2026 08:42

(PLO)- Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết vấn đề lãnh thổ vẫn là điểm mấu chốt gây bế tắc trong việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine.

Trả lời phỏng vấn của đài CNBC bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 21-1, ông Steve Witkoff - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này để thảo luận về việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

“Vâng, chúng ta sẽ gặp ông ấy vào ngày 22-1” - ông Witkoff nói.

Ông Witkoff lưu ý rằng đã có “tiến bộ đáng kể” trong việc giải quyết xung đột Ukraine trong những tuần gần đây, nhưng cho biết vấn đề lãnh thổ vẫn là điểm mấu chốt gây bế tắc.

Ông Witkoff cũng cho biết thêm rằng ông sẽ đi cùng với con rể của ông Trump - ông Jared Kushner.

“Ông Jared và tôi sẽ khởi hành vào tối 22-1 và đến Moscow vào đêm muộn, sau đó sẽ đến UAE để tham gia các nhóm làm việc” - đặc phái viên Mỹ cho hay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong một cuộc gặp với ông Steve Witkoff - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Điện Kremlin. Ảnh: TASS

Theo ông Witkoff, cuộc gặp sẽ diễn ra theo yêu cầu của Nga.

“Họ đã yêu cầu cuộc gặp. Nga đã mời chúng tôi đến. Và đó là một quyết định quan trọng từ phía họ… Vì vậy, tôi nghĩ mọi người đều tham gia vào tiến trình này và muốn thấy một thỏa thuận hòa bình được thực hiện” - ông Witkoff cho hay.

Ông Witkoff cho biết các cuộc đàm phán sẽ dựa trên kế hoạch hòa bình 20 điểm của Washington.

“Chúng tôi đang chỉnh sửa và hài hòa nó. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta đang đi đến các thỏa thuận về đất đai – đó là vấn đề nan giải nhất – và tôi nghĩ chúng ta có một số ý tưởng rất, rất tốt về vấn đề đó” - đặc phái viên Mỹ nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đã xác nhận chuyến thăm sắp tới của ông Witkoff và ông Kushner, theo đài RT.

Ông Peskov cũng lưu ý rằng “điều quan trọng là chúng ta phải có được tất cả thông tin về các cuộc thảo luận giữa người Mỹ, người châu Âu và người Ukraine” và các đề xuất liên quan.

Tổng thống Putin cũng xác nhận cuộc gặp sắp diễn ra với ông Witkoff.

Vào ngày 20-1, ông Witkoff cũng đã gặp đặc phái viên Nga - ông Kirill Dmitriev tại Davos sau khi Điện Kremlin cho biết Moscow dự định chuyển “một số thông tin nhất định” cho Mỹ về các cuộc đàm phán giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Witkoff đã gặp ông Putin ít nhất 6 lần trong năm 2025 như một phần nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, với cuộc gặp kéo dài 5 giờ gần đây nhất diễn ra vào ngày 2-12.-2025.

Vào thời điểm đó, trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết rằng “chưa có sự thỏa hiệp nào được tìm thấy cho đến nay”, đồng thời nói thêm rằng “một số đề xuất của Mỹ có thể chấp nhận được đối với Nga… một số khác thì không”.