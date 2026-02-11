Ông Lavrov: Nga sẽ đưa Crimea, Donbass và Novorossiya ‘về bến bờ quê hương’ 11/02/2026 05:21

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết người dân Crimea, Donbass và Novorossiya đã bày tỏ ý chí của họ thông qua các cuộc trưng cầu dân ý.

Ngày 10-2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẽ hoàn tất quá trình trả lại tất cả vùng đất có lịch sử thuộc Nga về "ngôi nhà hợp pháp" của chúng theo nguyện vọng của tất cả người Nga ở Ukraine, theo hãng thông TASS.

"Người dân Crimea, Donbass và Novorossiya đã bày tỏ ý chí của họ thông qua các cuộc trưng cầu dân ý. Chúng tôi sẽ hoàn tất quá trình trả lại những vùng đất có lịch sử thuộc Nga này về bến bờ quê hương của chúng một cách đầy đủ theo nguyện vọng của những người dân này” - nhà ngoại giao hàng đầu của Nga tuyên bố.

Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và sáp nhập 4 tỉnh miền đông Ukraine vào năm 2022. Donbass là tên gọi chung của khu vực Donetsk và Lugansk trong khi Novorossiya được phía Nga sử dụng để gọi chung các vùng lãnh thổ do Nga tuyên bố sáp nhập ở miền đông Ukraine, bao gồm Donetsk và Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Theo ông Lavrov, quyền lợi của những người vẫn sống dưới sự quản lý của Kiev phải được khôi phục, cùng với việc loại bỏ một nguyên nhân gốc rễ khác của cuộc xung đột – đó là việc loại bỏ các mối đe dọa quân sự đối với an ninh quốc gia của Nga xuất phát từ Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Cũng trong ngày 10-2, ông Lavrov nhấn mạnh rằng việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ giúp định hình cấu trúc an ninh Á-Âu.

"Việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt và giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị-quân sự ở biên giới phía tây của chúng ta có thể tạo động lực lớn cho việc thực hiện các sáng kiến ​​​​quan trọng của Nga nhằm phát triển lục địa Á-Âu – tạo ra một Quan hệ Đối tác Á-Âu rộng lớn hơn và thiết lập một cấu trúc an ninh Á-Âu” - Ngoại trưởng Lavrov nói.

Ông Lavrov nêu những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga bao gồm “hài hòa các quá trình hội nhập, thúc đẩy hợp tác thông qua các hiệp hội đa phương có sự tham gia của Nga, và tạo ra một khuôn khổ an ninh cho tất cả các quốc gia và hiệp hội ở Á-Âu, bao gồm khu vực Tây Âu”.

Ukraine chưa lên tiếng về phát ngôn trên.