Mỹ lên tiếng về 'hạn chót tháng 6' cho hòa bình Ukraine, cảnh báo an ninh tại Greenland 10/02/2026 06:19

(PLO)- Đại sứ Mỹ tại NATO khẳng định Washington không áp đặt "hạn chót" cho hòa bình Ukraine, đồng thời nêu quan ngại về "2 lần Trung Quốc tiếp cận Greenland".

Ngày 9-2, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Matthew Whitaker vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng Washington đã đặt ra một mốc thời gian cụ thể cho các cuộc đàm phán hòa bình tại Ukraine, tờ The Guardian đưa tin.

Trước thông tin về một "hạn chót tháng 6" cho tiến trình hòa bình, ông Whitaker làm rõ: "Mốc thời gian tháng 6 đó là do Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đề cập. Tôi không cho rằng phía Mỹ đã đưa ra bất kỳ thông báo nào như vậy".

Đại diện Mỹ tại NATO khẳng định lập trường của Washington là mong muốn chấm dứt xung đột, nhưng không gượng ép về mặt thời gian.

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker. Ảnh: Valda Kalnina/EPA

"Chúng tôi muốn chấm dứt giao tranh. Chúng tôi muốn cả hai bên cùng ngồi lại và thống nhất một thỏa thuận hòa bình và mong điều này diễn ra sớm. Và đơn giản là muốn thấy những đau thương, chết chóc tại Ukraine chấm dứt" - ông Whitaker nói.

Đáng chú ý, ông Whitaker cảnh báo rằng việc đặt ra các hạn chót trong bối cảnh hiện nay thường tiềm ẩn "rất nhiều nguy hiểm".

"Chúng tôi muốn một thỏa thuận hòa bình được hoàn tất ngay khi các điều kiện đã chín muồi. Tuy nhiên, suy cho cùng, cả hai phía Nga và Ukraine đều sẽ phải đồng thuận với bất kỳ thỏa thuận nào được đưa ra" - Đại sứ Mỹ nhấn mạnh.

Trước đó, ông Zelensky nhận định Mỹ đang tìm cách chấm dứt xung đột tại Ukraine trước tháng 6 và có thể gây sức ép buộc Kiev phải đáp ứng mục tiêu này. Theo ông, mốc thời gian trên được thúc đẩy từ những “vấn đề nội bộ của Mỹ, vốn sẽ sớm trở nên cấp bách hơn”.

Ngoài ra, cũng ông Whitaker cũng đề cập vấn đề đảo Greenland (Đan Mạch).

Ông Whitaker khẳng định mối quan tâm của Mỹ đối với vùng lãnh thổ này chỉ xoay quanh vấn đề an ninh, nhằm bảo đảm rằng Greenland - dù tiếp tục là một phần của Đan Mạch hay trở thành một quốc gia độc lập trong tương lai - có đủ năng lực tự vệ trước Nga và Trung Quốc.

“Theo chúng tôi, Trung Quốc đã ít nhất 2 lần tìm cách tiếp cận Greenland: một lần thông qua các khoản đầu tư vào cảng biển và một lần khác là đầu tư vào sân bay. Đây là những vấn đề an ninh thực sự" - ông Whitaker nói.

Tuy nhiên, giới chức Đan Mạch nhiều lần đặt dấu hỏi về các tuyên bố này của phía Mỹ. Cả Nga và Trung Quốc cũng từng lên tiếng bác bỏ các cáo buộc liên quan đến tham vọng tại Greenland.