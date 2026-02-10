LHQ yêu cầu Mỹ thanh toán các khoản ngân sách còn nợ 10/02/2026 05:49

(PLO)- Liên Hợp Quốc cho biết cơ quan này đã yêu cầu Mỹ làm rõ thời điểm thanh toán các cam kết đóng góp ngân sách.

Ngày 9-2, Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết cơ quan này đã đề nghị Mỹ làm rõ về các khoản đóng góp ngân sách chưa thanh toán, theo hãng tin Reuters.

Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric hôm 9-2 cho biết dù Đại sứ Mỹ tại LHQ - ông Mike Waltz nói vào tuần trước các khoản thanh toán sẽ bắt đầu trong vài tuần tới, nhưng phía Mỹ chưa cung cấp thêm chi tiết nào.

“Chúng tôi đã thấy những tuyên bố đó, và thực tế là Tổng thư ký [LHQ Antonio Guterres] đã trao đổi với Đại sứ Waltz về vấn đề này trong một thời gian khá dài” - ông Dujarric nói tại một cuộc họp báo.

“Người phụ trách ngân sách của chúng tôi đã liên hệ với phía Mỹ; một số tín hiệu đã được đưa ra. Chúng tôi đang chờ xem chính xác khi nào việc thanh toán sẽ diễn ra và số tiền cụ thể là bao nhiêu” - người phát ngôn nói thêm.

LHQ thúc giục Mỹ làm rõ các khoản đóng góp ngân sách chưa thanh toán. Ảnh: UNA-USA

Ông Waltz nói tuần trước rằng LHQ sẽ sớm nhận được một khoản thanh toán “đáng kể” cho các khoản nợ của Mỹ, và nói rằng “các bạn chắc chắn sẽ thấy một đợt giải ngân ban đầu trong thời gian rất ngắn”.

“Các bạn chắc chắn sẽ sớm thấy một đợt giải ngân ban đầu. Đó sẽ là một khoản thanh toán đáng kể như một phần trả trước cho nghĩa vụ đóng góp hằng năm của chúng tôi… Tôi không tin là con số cuối cùng đã được quyết định, nhưng sẽ diễn ra trong vòng vài tuần” - Đại sứ Mỹ nói.

Các quan chức LHQ cho biết các khoản phí chưa thanh toán của Mỹ chiếm khoảng 95% tổng số nợ ngân sách còn tồn đọng của LHQ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hẹp vai trò của Washington trong các tổ chức quốc tế.

Theo các quan chức LHQ, Mỹ đã không đóng góp vào ngân sách thường xuyên trong năm ngoái và vì thế còn nợ 827 triệu USD, đồng thời cũng nợ thêm 767 triệu USD cho năm 2026, phần còn lại của khoản nợ là các khoản tồn đọng từ những năm trước.

Theo dữ liệu của LHQ, tính đến ngày 6-2, đã có 55 quốc gia hoàn tất việc đóng góp cho ngân sách thường xuyên của LHQ trong năm nay trước hạn chót ngày 8-2.

Tổng thư ký Guterres đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình tài chính của LHQ trong bức thư gửi các quốc gia thành viên ngày 28-1. Ông cảnh báo LHQ đang đứng trước nguy cơ “sụp đổ tài chính cận kề” do các khoản phí chưa được thanh toán.