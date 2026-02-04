Nga phản ứng phát ngôn của Tổng thư ký LHQ liên quan Crimea và Donbass 04/02/2026 07:35

Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya đã có cuộc làm việc với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres vào ngày 3-2, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Tại cuộc làm việc, ông Nebenzya đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những phát ngôn gần đây của người đứng đầu tổ chức này, cho rằng đây là cách giải thích có chọn lọc đối với Hiến chương LHQ liên quan đến vấn đề bán đảo Crimea và vùng Donbass (miền đông Ukraine.

Cụ thể, hồi tuần trước, ông Guterres tuyên bố Ban Thư ký LHQ đã kết luận rằng quyền dân tộc tự quyết không được áp dụng trong tình huống tại Crimea và Donbass.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya. Ảnh: Phái đoàn Nga tại LHQ/X

Theo ông Guterres, quan điểm của Ban Thư ký là trong các trường hợp này, "nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ chiếm ưu thế" so với quyền dân tộc tự quyết. Đáng chú ý, phát ngôn viên của ông Guterres trước đó lại khẳng định LHQ tôn trọng quyền tự quyết của Greenland (Đan Mạch).

“Phát biểu của ông Guterres về quyền tự quyết đối với Crimea và Donbass đi ngược lại Điều 100 của Hiến chương LHQ, quy định các quan chức LHQ phải giữ tính trung lập và không đưa ra những đánh giá chính trị vượt quá thẩm quyền” - ông Nebenzya nói.

"Phía Nga đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những tuyên bố gần đây của Tổng thư ký, trong đó chứa đựng cách giải thích mang tính chọn lọc đối với Hiến chương LHQ về các nguyên tắc dân tộc tự quyết và sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia" - phái đoàn Nga dẫn lời ông Nebenzya.

Cũng theo phái đoàn Nga, Moscow nhấn mạnh rằng cả Tổng thư ký lẫn Ban Thư ký LHQ "đều không có thẩm quyền giải thích các nguyên tắc và quy phạm của luật pháp quốc tế".

"Thái độ áp dụng tùy nghi các quy định của Hiến chương LHQ từ các nhân viên Ban Thư ký, về thực chất, là sự phủ nhận quyền tự quyết của một số dân tộc, nhưng đồng thời lại công nhận tính chất phổ quát của quyền này trong các trường hợp khác. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được" - phái đoàn Nga cho hay.

Phía LHQ chưa lên tiếng về thông tin trên.