Chiến sự Nga-Ukraine 4-2: Ukraine hứng lượng tên lửa lớn nhất trước nay giữa lúc TTK Mark Rutte đến Kiev, NATO lên tiếng 04/02/2026 07:10

(PLO)- Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine hứng đòn không kích quy mô lớn; NATO lên tiếng nhưng bị Nga đáp trả gắt; phái đoàn Nga đã tới Abu Dhabi.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine bị không kích quy mô lớn

Ngày 3-2, phía Kiev nói rằng Nga tiến hành một loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine, phóng khoảng 450 máy bay không người lái và hơn 70 tên lửa, trong đó có số lượng tên lửa đạn đạo được ghi nhận là nhiều nhất từ trước tới nay, theo hãng tin Reuters.

Các đòn tấn công nhắm vào nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là hạ tầng năng lượng và khu dân cư tại thủ đô Kiev, cùng các địa phương Kharkiv và Zaporizhzhia, trong bối cảnh nhiệt độ xuống khoảng -20 độ C.

Những chiếc ôtô bị thiêu rụi tại hiện trường vụ tấn không kích của Nga ở Zaporizhzhia ngày 3-2. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine

Các cuộc không kích khiến hệ thống sưởi tại nhiều thành phố bị tê liệt. Giới chức Ukraine cho biết hơn 1.100 tòa nhà chung cư ở Kiev không còn sưởi ấm, trong khi khoảng 270.000 cư dân tại Kharkiv sống trong các căn hộ không có hệ thống sưởi.

Nhiều nhà máy điện và cơ sở năng lượng, trong đó có một nhà máy nhiệt điện ở Kharkiv và một nhà máy điện tại vùng ngoại ô phía đông Kiev, bị hư hại nghiêm trọng.

Riêng tại Zaporizhzhia, một cuộc tấn công vào chiều tối cùng ngày đã khiến hai thanh niên 18 tuổi thiệt mạng và 9 người bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3-2 xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và năng lượng của Ukraine, nhằm đáp trả những gì Moscow gọi là các “vụ tấn công khủng bố” của Kiev vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.

Bộ này không nêu rõ loại và số lượng vũ khí đã được triển khai, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo Reuters, các đợt tấn công diễn ra chỉ một ngày trước khi phái đoàn Ukraine lên đường tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tham dự vòng đàm phán ba bên thứ hai với Nga và Mỹ.

Lên tiếng về cuộc tấn công, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga lợi dụng đề xuất của Mỹ về việc tạm ngừng tấn công hạ tầng năng lượng để tích trữ vũ khí, sau đó mở các đợt tập kích quy mô lớn.

Ông khẳng định đây là “một cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào hạ tầng năng lượng” và cho rằng Moscow không dùng lệnh tạm ngừng để thúc đẩy ngoại giao.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết công việc của các nhà đàm phán Ukraine sẽ được “điều chỉnh cho phù hợp” sau cuộc tấn công, song không nêu chi tiết.

Vị tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng không thể chỉ yêu cầu Ukraine nhượng bộ để đạt hòa bình, mà Nga cũng phải có trách nhiệm xuống thang, trước hết là dừng các hành động quân sự.

Ông cho biết Ukraine sẽ làm việc với Mỹ để thảo luận các biện pháp và hệ quả mới đối với Nga, đồng thời cảnh báo nếu Mỹ và châu Âu không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, sẽ rất khó bảo đảm rằng chiến tranh không tái bùng phát trong tương lai.

Về phía Mỹ, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng Tổng thống Donald Trump không bất ngờ trước cuộc tấn công mới nhất của Nga.

Phần mình, ông Trump nói rằng Nga đã thực hiện cam kết không tấn công thủ đô Kiev trong vòng 7 ngày, thêm rằng ông muốn ông Putin kéo dài thời gian tạm ngừng bắn, theo đài CNN.

NATO lên tiếng về cuộc không kích của Nga, Moscow đáp trả gắt

Ngày 3-2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã tới thủ đô Kiev, đúng thời điểm Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine trong đêm.

Phát biểu trước Quốc hội Ukraine, ông Rutte cho rằng việc các cuộc đối thoại trực tiếp đang được tiến hành là “một bước tiến quan trọng”, song nhấn mạnh các đợt tấn công của Nga, như cuộc tập kích trong đêm trước đó, “không cho thấy sự nghiêm túc trong việc tìm kiếm hòa bình”.

Ông Rutte khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải đi kèm các bảo đảm an ninh mạnh mẽ cho Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (trái) và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

“Ukraine cần biết rằng hòa bình sẽ bền vững không phải vì có chữ ký trên giấy, mà vì có sức mạnh thực sự đứng sau bảo đảm điều đó” - ông nói.

Theo Tổng thư ký NATO, một số đồng minh châu Âu đã tuyên bố sẵn sàng triển khai lực lượng tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình, trong khi Mỹ dự kiến sẽ đóng vai trò hậu thuẫn. Các biện pháp này có thể bao gồm “binh sĩ trên mặt đất, máy bay trên không và tàu chiến tại Biển Đen”.

Ông Rutte cũng kêu gọi tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, đặc biệt là năng lực phòng không.

“Tôi biết Ukraine đang rất cần thêm hỗ trợ. Chúng tôi đang nỗ lực để đẩy nhanh viện trợ thông qua danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) và bằng mọi biện pháp có thể. Tôi kêu gọi các đồng minh rà soát kho dự trữ và cung cấp bất cứ thứ gì có thể” - ông nói.

Trước đó, ngày 21-1, ông Rutte nhấn mạnh Ukraine cần được coi là ưu tiên hàng đầu của NATO.

Theo TASS, ông Leonid Slutsky - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) - đã chỉ trích ông Rutte, gọi ông là “kẻ khiêu khích”.

Ông Slutsky cho rằng những phát biểu về việc triển khai lực lượng phương Tây tới Ukraine ngay sau khi ký thỏa thuận hòa bình đang cản trở nỗ lực giải quyết xung đột.

Theo nghị sĩ Nga, những phát biểu của ông Rutte về khả năng phương Tây can thiệp quân sự vào Ukraine sau một “thỏa thuận hòa bình” hoàn toàn không giúp tiến trình ký kết tiến gần hơn, mà “thậm chí còn phản tác dụng”.

Ông Slutsky nhắc lại rằng Nga nhiều lần nhấn mạnh sẽ không chấp nhận bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào hiện diện tại Ukraine.

“Đây là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh và lợi ích quốc gia của Nga, kéo theo mọi hệ quả và kết luận tương ứng. Những hệ quả đó sẽ vô cùng nghiêm trọng đối với các lực lượng phương Tây, những đối tượng sẽ tự động trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga” - ông Slutsky cảnh báo.

Phái đoàn Nga tới Abu Dhabi

Ngày 4-2, một máy bay chở phái đoàn Nga tham gia các cuộc đàm phán về Ukraine đã hạ cánh xuống thủ đô Abu Dhabi (UAE), theo phóng viên TASS có mặt tại hiện trường.

Các phương tiện chở thành viên phái đoàn Nga đến tham dự các cuộc đàm phán ba bên Mỹ-Nga-Ukraine tại thủ đô Abu Dhabi (UAE), ngày 4-1. Ảnh: Valeriy Sharifullin/TASS

Cùng ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner (con rể ông Trump) sẽ tham dự các cuộc đối thoại với Nga và Ukraine tại Abu Dhabi.

“Đặc phái viên Witkoff và ông Jared Kushner sẽ có mặt tại Abu Dhabi để tham dự thêm một vòng đàm phán ba bên. Tôi lưu ý rằng các cuộc đàm phán ba bên diễn ra vào tuần trước hoặc tuần trước đó mang tính lịch sử” - bà Leavitt nói.