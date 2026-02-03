Chiến sự Nga - Ukraine 3-2: Ukraine khó khăn ở Kharkiv, thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa phòng không; Nga cảnh báo rắn binh sĩ nước ngoài ở Ukraine 03/02/2026 07:31

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với gần 150 cuộc đụng độ trong ngày; Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa phòng không; Moscow phá hủy hệ thống pháo phản lực HIMARS và bệ phóng tên lửa S-300 của Kiev.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với các đòn không kích từ hai bên.

Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa phòng không

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 2-2 có 147 cuộc giao tranh trên tiền tuyến, trong đó gần 40 cuộc giao tranh diễn ra ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

“Từ đầu ngày đến nay, đã có 147 cuộc đụng độ xảy ra. Đối phương đã thực hiện 60 cuộc không kích, thả 150 quả bom lượn. Ngoài ra, họ còn sử dụng 5.199 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và tiến hành 2.860 vụ pháo kích vào các khu dân cư và vị trí của quân ta” - theo tuyên bố của bộ này.

Ngày 2-2, ông Viktor Tregubov, người phát ngôn của Lực lượng Liên hợp Ukraine, nói rằng quân đội Nga đang cố gắng “vượt qua và xâm nhập” TP Vovchansk (tỉnh Kharkiv), và tình hình “thực sự khó khăn”, theo tờ Kyiv Independent.

“TP đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn cơ sở hạ tầng nào để làm rào chắn cả. Và người Nga đã gây sức ép ở đó từ rất lâu rồi, trong khi khoảng cách đến biên giới lại rất ngắn” - ông Tregubov nói. TP Vovchansk chỉ cách biên giới Nga 5 km.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 53 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Chính quyền địa phương Ukraine đưa tin rằng các cuộc tấn công của Nga ngày 2-2 đã làm 14 người thiệt mạng và 38 người bị thương.

Không quân Ukraine nói rằng lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng 1 tên lửa đạn đạo và 171 UAV trong đêm, trong đó có khoảng 100 UAV loại Shahed. Ukraine tuyên bố bắn hạ 157 UAV ở phía đông, nam và bắc nước này.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, 1 UAV của Nga đã tấn công xe buýt chở công nhân mỏ sau ca làm việc gần thị trấn Pavlohrad, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương vào ngày 1-2, theo báo cáo của Tỉnh trưởng Oleksandr Hanzha và DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine.

Tỉnh trưởng Donetsk - ông Vadym Filashkin báo cáo về 2 người thiệt mạng và 4 người khác thương trong các cuộc tấn công của Nga.

Tại tỉnh Kharkiv, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov đưa tin về 2 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trong ngày qua.

Tại TP Zaporizhzhia, 12 người đã bị thương ngày 2-2, theo Tỉnh trưởng Ivan Fedorov. Tỉnh Kherson cũng ghi nhận 3 trường hợp bị thương sau các cuộc tấn công của Nga.

. Ngày 2-2, ông Yurii Ihnat, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Không quân Ukraine, nói rằng tình trạng thiếu hụt tên lửa phòng không đã khiến một số hệ thống phòng không của Ukraine đôi khi bị bỏ trống.

Khi mùa đông đến, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Trong khi đó, lực lượng phòng không Ukraine thiếu nguồn lực cần thiết để đánh chặn tất cả tên lửa và UAV của Nga.

Ông Ihnat cho biết chính quyền Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã nhiều lần nhấn mạnh tình trạng thiếu tên lửa cho các hệ thống phòng không, lưu ý rằng một số hệ thống đã cạn kiệt và không sẵn sàng để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga.

“Đã có những thời điểm nguồn cung tên lửa này khan hiếm nghiêm trọng. Ví dụ, có một hệ thống NASAMS, nhưng thay vì 6 tên lửa trong bệ phóng, chúng tôi chỉ có 2” - ông Ihnat nói.

Ukraine báo cáo loạt cuộc tấn công hiệu quả vào các sở chỉ huy của Nga

Ngày 2-2, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo về “một loạt các cuộc tấn công hiệu quả” vào sở chỉ huy Nga tại các tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia.

Theo bộ này, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đêm qua đã nhắm vào 2 sở chỉ huy của Nga, một cấp trung đoàn và một cấp sư đoàn, tại tỉnh Donetsk, cùng 1 kho đạn dược.

Tại một điểm nóng khác là tỉnh Zaporizhzhia, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã nhắm vào các sở chỉ huy UAV của Nga.

“Lực lượng Quốc phòng Ukraine đang từng bước làm suy yếu tiềm lực tấn công của quân Nga” - Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết trên Telegram.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga phá hủy hệ thống pháo phản lực HIMARS và bệ phóng tên lửa S-300 của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân đội Nga đã phá hủy một hệ thống phóng pháo đa nòng HIMARS do Mỹ sản xuất và các bệ phóng S-300 của quân đội Ukraine trong ngày 2-2, theo hãng thông tấn TASS.

Cũng theo bộ này, trong 24 giờ qua, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 202 UAV và 4 quả bom thông minh của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Pridorozhnoye ở Zaporizhzhia.

Ngoài ra, trong 24 giờ qua, lực lượng Nga cũng tấn công các cơ sở hạ tầng giao thông vận tải được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng, cũng như các địa điểm triển khai tạm thời của các đơn vị Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 147 khu vực, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Nga ra cảnh báo mới với binh sĩ nước ngoài ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TASS

Nga sẽ coi việc triển khai bất kỳ lực lượng quân sự hoặc cơ sở hạ tầng quân sự nước ngoài nào tại Ukraine là sự can thiệp từ bên ngoài và xem các lực lượng đó là mục tiêu hợp pháp, Bộ Ngoại giao Nga ngày 2-2 dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

“Việc triển khai các đơn vị quân sự, căn cứ, kho tàng và các cơ sở hạ tầng khác của các nước phương Tây tại Ukraine là điều không thể chấp nhận đối với chúng tôi và sẽ bị coi là sự can thiệp từ bên ngoài, gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga” - theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

Bộ này cho rằng các nước phương Tây - những bên đã thảo luận khả năng triển khai lực lượng tới Ukraine để giúp bảo đảm cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào - cần phải hiểu rằng “mọi lực lượng quân sự nước ngoài, nếu được triển khai tại Ukraine, sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Lực lượng Vũ trang Nga”.

Bộ này cũng ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy một giải pháp cho cuộc chiến, đồng thời cho rằng ông Trump hiểu những nguyên nhân căn bản đứng sau xung đột.