Nga cảnh báo chính sách tái vũ trang của Nhật đe dọa hòa bình châu Á-Thái Bình Dương 03/02/2026 05:33

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc Nhật tăng cường tái vũ trang, mở rộng năng lực tấn công và hợp tác quân sự đang làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Ngày 2-2, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng chính sách tái vũ trang của Nhật cùng các nỗ lực tăng cường năng lực tấn công của Tokyo đang gây ra mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Moscow nhiều lần bày tỏ quan ngại về đường lối này của chính phủ Nhật. Theo cơ quan này, các bước đi có chủ ý của Tokyo nhằm gỡ bỏ những “ràng buộc hòa bình” trong hiến pháp hậu chiến, cùng việc gia tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, đang làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Moscow cho rằng các nỗ lực của Nhật trong việc xây dựng năng lực tấn công và mở rộng tập trận chung với Mỹ cùng các đồng minh khác, trong đó có các nước NATO, đe dọa hòa bình và ổn định tại châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời làm xói mòn lòng tin của các quốc gia láng giềng đối với Tokyo.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại thủ đô Moscow (Nga). Ảnh: SPUTNIK

Cơ quan này cũng khẳng định Nga đã nhiều lần gửi những thông điệp rõ ràng tới Nhật thông qua các kênh ngoại giao cũng như trên các diễn đàn công khai, rằng những hành động làm gia tăng căng thẳng tại châu Á - Thái Bình Dương và tạo ra các mối đe dọa đối với an ninh quốc tế là không thể chấp nhận được.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh nước này không ngăn cản công dân Nhật đến thăm mộ phần người thân trên quần đảo Kuril - khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Moscow và Tokyo.

“Những người có nguyện vọng viếng mộ tổ tiên đều có thể thực hiện trên cơ sở chung, thông qua việc xin thị thực Nga. Điều cản trở quá trình này chính là lập trường của Tokyo, khi trên thực tế đã hạn chế công dân Nhật tới các đảo này bằng những hình thức không dựa trên cơ chế thị thực, qua đó chính trị hóa vấn đề” - Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Quần đảo Kuril mà cả hai nước đang tranh chấp là do Liên Xô chiếm vào giai đoạn cuối của Thế chiến thứ hai, hiện dưới quyền kiểm soát của Nga như là quận Nam Kuril thuộc tỉnh Sakhalin. Tuy nhiên Nhật vẫn tuyên bố chủ quyền và coi đây là một phần thuộc tỉnh Hokkaido.

Nhật chưa lên tiếng về các thông tin trên.