Chiến sự Nga-Ukraine 2-2: Xe chở công nhân trúng đòn UAV, thương vong lớn; Giao tranh ác liệt khắp nơi 02/02/2026 08:42

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Xe chở công nhân trúng đòn UAV, nhiều người thương vong; Ông Medvedev nói chiến thắng của Nga đã hiện hữu nhiều mặt trận.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

UAV tấn công xe chở công nhân, nhiều người thương vong

Ngày 1-2, Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK cho biết rằng ngày 1-2 một vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) đã nhắm trúng xe chở công nhân gần TP Pavlohrad, tỉnh Dnipropetrovsk.

Vụ việc khiến ít nhất 12 thợ mỏ thiệt mạng và 16 người bị thương, tờ Kyiv Independent đưa tin. Phía Ukraine cáo buộc đòn tấn công là do Nga thực hiện.

Theo DTEK, vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các cơ sở khai thác của tập đoàn đang là mục tiêu trong chiến dịch oanh tạc diện rộng của Nga. Chiếc xe gặp nạn khi đang chở các công nhân rời ca làm việc tại thị trấn Ternivka.

Hiện trường cuộc tấn công của Nga tại thành phố Pavlohrad (tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine) ngày 1-2. Ảnh: Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Oleksandr Hanzha cho biết hiện có 14 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó 7 người đang trong tình trạng nguy kịch. Các cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiếp tục điều tra hiện trường.

Ông Dmytro Lubinets - Ủy viên Nhân quyền Quốc hội Ukraine - nhấn mạnh: "Chiếc xe chở các công nhân mỏ - những thường dân hoàn toàn không tham gia chiến đấu. Đây là một cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào dân thường".

"Khi chiếc UAV đầu tiên lao xuống khu vực gần xe buýt, tài xế mất lái và đâm vào hàng rào. Các nạn nhân bắt đầu rời xe để giúp đỡ nhau. Ngay lúc đó, người điều khiển chiếc Shahed thứ 2 nhìn thấy đám đông và trực tiếp lao thẳng UAV vào họ" - ông Serhii Beskrestnov, cố vấn của Bộ trưởng Chuyển đổi số Mykhailo Fedorov, cho hay.

"Người điều khiển từ lãnh thổ Nga hoàn toàn nhận diện được đây là mục tiêu dân sự nhưng vẫn quyết định ra tay" - ông Beskrestnov lưu ý.

Ông Maksym Timchenko, Giám đốc điều hành DTEK, tuyên bố: "Đây là một vụ tấn công khủng bố vô cớ nhắm vào cơ sở dân sự, không thể có bất kỳ lời bào chữa nào. Đây là một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử công ty".

Trao đổi với tờ Kyiv Independent, ông Mykhailo Volynets, Chủ tịch Công đoàn Độc lập Thợ mỏ Ukraine, nói rằng đây là một phần trong chiến dịch tấn công liên tục của Nga nhắm vào hạ tầng năng lượng.

"Đối phương nhắm mục tiêu vào các mỏ than, trạm biến áp và khu vực khai thác hàng ngày. Không ngày nào thợ mỏ không phải sơ tán khẩn cấp lên mặt đất do các mỏ bị mất điện" - ông Volynets nói. Theo số liệu của ông, Ukraine từng có 145 mỏ than vào đầu năm 2014, nhưng đến nay chỉ còn 14 mỏ còn hoạt động do tác động của chiến tranh.

Trong bài phát biểu tối cùng ngày, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khẳng định: "Vụ tấn công xe buýt tại Dnipropetrovsk là một tội ác minh chứng cho việc Nga đang nỗ lực leo thang xung đột, ngay cả khi các bên đang cố gắng đàm phán".

Cùng ngày 1-2, theo phía Kiev, Nga cũng thực hiện hai cuộc không kích vào TP Zaporizhzhia (tỉnh cùng tên), khiến ít nhất 9 người bị thương. Một trong các mục tiêu bị trúng đạn là bệnh viện phụ sản.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm 2 khu định cư tại Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Nga ngày 1-2 đã giành quyền kiểm soát các khu định cư Zelenoye (tỉnh Kharkiv, Ukraine) và Sukhetskoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo thông báo, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc đã kiểm soát khu dân cư Zelenoye sau các hoạt động tác chiến tích cực. Trong khi đó, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm kiểm soát khu dân cư Sukhetskoye tại DPR.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày qua, tổng tổn thất của các lực lượng Ukraine vào khoảng 1.085 binh sĩ.

Trong đó, tổn thất của Ukraine tại khu vực trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Bắc là khoảng 130 người; Nhóm tác chiến phía Tây hơn 150 người; Nhóm tác chiến phía Nam khoảng 125 người; Nhóm tác chiến Trung tâm hơn 375 người; Nhóm tác chiến phía Đông khoảng 275 người; và Nhóm tác chiến Dnepr khoảng 30 người.

Liên quan tình hình dân sự, chính quyền DPR cáo buộc rằng trong ngày qua quân đội Ukraine đã tiến hành 3 đợt pháo kích vào các khu dân cư tại DPR.

Theo phía DPR, 2 dân thường thiệt mạng và 2 người bị thương trong các vụ tấn công; cùng với 5 ngôi nhà dân cùng 2 phương tiện bị hư hại.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ lợi ích của quân Ukraine, cũng như các điểm triển khai tạm thời của các đơn vị Ukraine và lực lượng lính đánh thuê nước ngoài tại 158 khu vực.

Theo thông báo, các đòn tấn công được thực hiện bằng không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga.

Ông Medvedev: Chiến thắng của Nga đã hiện hữu nhiều mặt trận

Trong cuộc phỏng vấn với các hãng thông tấn TASS, Reuters và Wargonzo ngày 1-2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định thắng lợi của chiến dịch quân sự đặc biệt đã hiện hữu thông qua nhiều tiêu chí cụ thể.

“Rõ ràng, đạt được một thắng lợi quân sự là điều tối quan trọng. Và chiến thắng đó hiện [của Nga] đã lộ diện qua nhiều tiêu chí khác nhau” - ông Medvedev nói.

Cùng với đó, ông Medvedev cho biết các mục tiêu cốt lõi của chiến dịch quân sự đặc biệt do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề ra từ đầu vẫn được giữ vững và hầu như không thay đổi.

Cũng theo ông Medvedev, mục đích sau cùng của Nga khi giành chiến thắng trong chiến dịch này là nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột mới trong tương lai.

Ông cho rằng dù thắng lợi quân sự rất quan trọng nhưng việc hoạch định cho giai đoạn hậu chiến cũng cấp thiết không kém.

“Điều quan trọng không kém là phải tính đến những gì diễn ra sau đó. Sau tất cả, mục tiêu của chiến thắng chính là ngăn chặn các cuộc xung đột mới nổ ra. Đây là điều hiển nhiên” - vị quan chức khẳng định.