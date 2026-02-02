Ông Zelensky dự đoán tháng ngoại giao căng thẳng vì Ukraine 02/02/2026 05:30

Ngày 1-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine, Mỹ và Nga dự kiến ​​sẽ gặp nhau tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) vào ngày 4 đến ngày 5-2 thay vì cuối tuần qua theo như kế hoạch ban đầu, theo tờ Kyiv Independent.

"Ukraine sẵn sàng cho một cuộc thảo luận thực chất và chúng tôi quan tâm việc đảm bảo kết quả sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với một kết thúc thực sự và có phẩm giá cho cuộc chiến" - tổng thống Ukraine viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu tối cùng ngày, ông Zelensky cho biết ông sẽ gặp gỡ phái đoàn Ukraine vào ngày 2-2 để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán và thống nhất khuôn khổ thảo luận.

Ông Zelensky cũng nói rằng ông dự đoán đây sẽ là một tháng ngoại giao căng thẳng, với phái đoàn Mỹ tích cực làm việc để kêu gọi hai bên giảm số lượng các cuộc tấn công.

"Chúng tôi kỳ vọng phía Mỹ cũng sẽ tích cực không kém, đặc biệt là về các biện pháp giảm leo thang và nhiều điều phụ thuộc vào những gì phía Mỹ đạt được" - ông Zelensky nói.

Các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tập trung vào khả năng ngừng bắn năng lượng và vấn đề kiểm soát khu vực Donbass của Ukraine. Nga từ lâu đã yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ các tỉnh Donetsk và Luhansk, bao gồm những lãnh thổ không bị Moscow chiếm đóng, như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Trước đó, vào ngày 23 đến 24-1, phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine họp ba bên tại Abu Dhabi, đánh dấu lần đầu tiên diễn ra theo thể thức ba bên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine leo thang vào tháng 2-2022 và được tất cả các bên mô tả là “rất mang tính xây dựng”. Tuy nhiên, vấn đề nhượng bộ lãnh thổ vẫn là điểm mấu chốt chính.

Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1-2 tại thủ đô Abu Dhabi, nhưng sau đó đã bị hoãn lại. Tờ New York Times đưa tin rằng lý do hoãn các cuộc đàm phán vẫn chưa rõ ràng, lưu ý rằng điều này diễn ra sau cuộc gặp “bất ngờ” vào cuối tuần giữa các nhà đàm phán Nga và Mỹ tại Florida.

Cả hai bên đều không tiết lộ chi tiết về các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sau đó đã viết trên mạng xã hội rằng “Nga đang nỗ lực hướng tới việc đảm bảo hòa bình ở Ukraine”. Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cũng gọi cuộc gặp là “mang tính xây dựng”.