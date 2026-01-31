Điện Kremlin xác nhận Nga đã tạm giảm tấn công Ukraine theo đề nghị của ông Trump 31/01/2026 05:42

(PLO)- Điện Kremlin xác nhận Nga đã đồng ý tạm thời đình chỉ một phần các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine do thời tiết lạnh bất thường, theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 30-1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Nga đã đồng ý tạm thời đình chỉ một phần các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu của Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đài RT.

Theo ông Peskov, lệnh tạm hoãn kéo dài một tuần, đến ngày 1-2, nhằm “tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán”.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin từ chối cung cấp thêm chi tiết về thỏa thuận, bao gồm việc liệu Ukraine có đưa ra bất kỳ cam kết đáp lại nào hay không.

Việc giảm cường độ tấn công diễn ra trong bối cảnh nhiều thành phố lớn của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev, đã hứng chịu tình trạng mất điện và mất sưởi nghiêm trọng.

Ông Trump hôm 29-1 nói rằng ông Putin đã đồng ý sẽ không tấn công thủ đô Kiev của Ukraine trong một tuần, theo hãng tin Reuters.

“Tôi đã trực tiếp đề nghị Tổng thống Putin không tấn công vào Kiev và các thị trấn khác trong một tuần, và ông ấy đã đồng ý” - ông Trump nói, cho biết ông đã nêu lý do thời tiết hiện tại ở châu Âu “không chỉ lạnh, mà là lạnh bất thường” để thuyết phục ông Putin đồng ý với đề nghị trên.

Về phía Ukraine, viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi thông tin mà ông Trump tiết lộ về “khả năng đảm bảo an ninh cho Kiev và các thành phố khác của Ukraine trong thời kỳ mùa đông khắc nghiệt này” là “quan trọng”.

“Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các đối tác trong việc giúp chúng tôi bảo vệ tính mạng người dân. Cảm ơn Tổng thống Trump!” - ông Zelensky viết.

Các diễn biến trên xuất hiện sau khi các quan chức Nga, Ukraine và Mỹ tuần trước lần đầu tiên tiến hành các cuộc đàm phán ba tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) để hạ nhiệt xung đột.