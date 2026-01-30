Thủ tướng Đức: Châu Âu đang thảo luận về ‘ô hạt nhân’ chung 30/01/2026 06:32

(PLO)- Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các quốc gia châu Âu đang bắt đầu thảo luận những ý tưởng về một “ô hạt nhân” chung, nhưng không mâu thuẫn với cơ chế chia sẻ hạt nhân với Mỹ.

Ngày 29-1, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các quốc gia châu Âu đang bắt đầu thảo luận những ý tưởng về một “ô hạt nhân” chung nhằm bổ trợ cho các cơ chế an ninh hiện có với Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu trong thời điểm căng thẳng xuyên Đại Tây Dương gia tăng, ông Merz nói rằng các cuộc thảo luận mới chỉ ở giai đoạn ban đầu và chưa có quyết định nào sắp được đưa ra.

“Chúng tôi biết rằng mình phải đưa ra một loạt quyết định mang tính chiến lược và chính sách quân sự, nhưng vào lúc này, thời điểm vẫn chưa chín muồi” - ông Merz nói với các phóng viên.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: BLOOMBERG

Hiện nay, Đức bị cấm phát triển vũ khí hạt nhân riêng theo thỏa thuận gọi là “Bốn Cộng Hai”, thỏa thuận mở đường cho việc tái thống nhất đất nước năm 1990, cũng như theo một hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân mang tính bước ngoặt mà Đức đã ký năm 1969.

Ông Merz cho biết các nghĩa vụ theo hiệp ước của Đức không ngăn cản nước này thảo luận các giải pháp chung với các đối tác, bao gồm Anh và Pháp, hai cường quốc châu Âu sở hữu kho vũ khí hạt nhân.

“Những cuộc thảo luận này đang diễn ra. Chúng cũng không mâu thuẫn với cơ chế chia sẻ hạt nhân với Mỹ” - ông Merz nói.

Trong nhiều thập niên, các quốc gia châu Âu phụ thuộc vào kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Mỹ để bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, thời gian gần đây họ đã gia tăng chi tiêu quân sự, một phần nhằm đáp lại những chỉ trích gay gắt từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump đã khiến các đồng minh châu Âu lo ngại khi nói đến việc muốn mua lại Greenland từ Đan Mạch, một đồng minh NATO, cũng như khi đe dọa - sau đó rút lại - áp thuế đối với các quốc gia cản trở ông. Trước đây, ông cũng từng gợi ý rằng Mỹ sẽ không bảo vệ những nước không chi đủ cho quốc phòng của chính mình.

Những phát biểu của ông Merz nhận được sự hưởng ứng từ Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đức, ông Thomas Roewekamp - người cho rằng Berlin có năng lực kỹ thuật có thể được sử dụng để phát triển một vũ khí hạt nhân châu Âu.

“Chúng tôi không có tên lửa hay đầu đạn, nhưng chúng tôi có lợi thế công nghệ đáng kể mà mình có thể đóng góp cho một sáng kiến chung của châu Âu” - ông ông Roewekamp, thành viên đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo trung hữu của ông Merz, nói với kênh Welt TV của Đức.

Mỹ và châu Âu chưa bình luận về các thông tin trên.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 27-1 tiết lộ rằng Thụy Điển đang trong giai đoạn đàm phán sơ bộ với Anh và Pháp về “ô hạt nhân” chung.