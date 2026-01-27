Ông Medvedev nói về sự bất ổn toàn cầu và vũ khí hạt nhân 27/01/2026 07:15

(PLO)- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nêu quan điểm về vũ khí hạt nhân và bất ổn toàn cầu, khi trả lời phỏng vấn về việc Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START với Mỹ, vốn được ký trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, sắp hết hạn.

Ngày 26-1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng nhiều quốc gia có khả năng sẽ theo đuổi vũ khí hạt nhân hơn do tình trạng bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, theo đài RT.

Trả lời phỏng vấn của tờ Kommersant, ông Medvedev bày tỏ sự bi quan về triển vọng không phổ biến vũ khí hạt nhân, cho rằng “sự rạn nứt hình thành trong trật tự thế giới đang đẩy một số quốc gia đi tìm những cách thức hiệu quả nhất để tự bảo vệ mình”.

“Một số nước sẽ quyết định rằng lựa chọn tốt nhất là sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhiều quốc gia có năng lực kỹ thuật để triển khai một chương trình hạt nhân quân sự, và một số đang theo đuổi nghiên cứu trong lĩnh vực này. Điều đó có thể đi ngược lại lợi ích của nhân loại, nhưng hãy thành thật mà nói, nhân loại chưa phát minh ra cách nào khác có thể bảo đảm chắc chắn khả năng tự vệ và chủ quyền” - ông Medvedev nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: SPUTNIK

Theo RT, Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 1968 chỉ công nhận 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Kể từ khi hiệp ước được ký kết, Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên đã phát triển kho vũ khí hạt nhân, trong khi Israel được cho là sở hữu năng lực hạt nhân chưa được công bố.

Nam Phi thời kỳ chế độ phân biệt chủng tộc là quốc gia duy nhất từng tháo dỡ thành công một chương trình hạt nhân quân sự.

Một số quốc gia được cho đang theo đuổi vũ khí hạt nhân, đáng chú ý là Iran - cáo buộc mà Tehran bác bỏ.

Cuộc phỏng vấn của ông Medvedev tập trung vào việc Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START với Mỹ, được ký trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, sắp hết hạn.

Ông cho rằng Nga đã gìn giữ được chủ quyền nhờ kho vũ khí hạt nhân của mình và đang phát triển các hệ thống mang phóng mới để đáp trả sự suy yếu của các cơ chế không phổ biến vũ khí.

“Người châu Âu, cũng như người Mỹ dưới thời chính quyền [Tổng thống Joe] Biden, liên tục khiêu khích chúng tôi phải có những phản ứng cứng rắn. Và những hành động khiêu khích đó vẫn đang tiếp diễn” - cựu tổng thống Nga nói.

Cũng theo ông Medvedev, trong đòn tấn công gần đây vào một cơ sở quân sự của Ukraine, Nga đã phóng tên lửa tầm trung Oreshnik và hoàn toàn có thể gắn đầu đạn hạt nhân cho tên lửa này, nhưng Moscow đã không làm vậy.

Ông Medvedev lập luận rằng dù vũ khí hạt nhân làm gia tăng mức độ rủi ro trong xung đột, vũ khí này đồng thời cũng thúc đẩy sự ổn định bằng cách “khiến bất kỳ ai có ý đồ nguy hiểm chống lại các quốc gia khác phải tỉnh táo hơn”.