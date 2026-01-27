EU duyệt cấm hoàn toàn khí đốt của Nga, Moscow lập tức cảnh báo 27/01/2026 05:42

(PLO)- Nga cảnh báo viễn cảnh "chư hầu hạnh phúc hay những nô lệ khốn khổ" khi Hội đồng EU chính thức phê duyệt lệnh cấm hoàn toàn việc cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga cho EU kể từ ngày 1-1-2027, cấm khí đốt vận chuyển qua đường ống từ ngày 30-9-2027.

Ngày 26-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova nói rằng quyết định của Liên minh châu Âu (EU) cấm toàn bộ khí đốt nhập khẩu từ Nga đồng nghĩa với việc khối này tự từ bỏ quyền tự do của chính mình, theo đài RT.

Nói với đài truyền hình Nga Zvezda, người phát ngôn cho rằng động thái này chỉ khiến EU phụ thuộc nặng nề vào một nhà cung cấp khác.

Trước đó, cũng trong ngày 26-1, các quốc gia EU đã thông qua đạo luật yêu cầu các thành viên trong khối chấm dứt hoàn toàn nguồn cung khí đốt Nga vào cuối năm 2027.

Dự luật này được thiết kế để thông qua bằng đa số tăng cường, cho phép khối vượt qua sự phản đối của một số thành viên như Hungary và Slovakia, những nước vẫn phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu từ Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova. Ảnh: SPUTNIK

“Thật khó nói dứt khoát họ là những chư hầu hạnh phúc hay những nô lệ khốn khổ. Thời gian sẽ trả lời. Nhưng rõ ràng họ đã từ bỏ tự do của mình” - bà Zakharova bình luận về cuộc bỏ phiếu của EU.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ám chỉ phát biểu của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, người đã nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos tuần trước rằng “làm một chư hầu hạnh phúc là một chuyện. Làm một nô lệ khốn khổ lại là chuyện khác” khi ông chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump về nỗ lực muốn giành quyền kiểm soát đảo Greenland.

EU chưa bình luận về phát ngôn của bà Zakharova.

Hội đồng EU ngày 26-1 chính thức phê duyệt lệnh cấm hoàn toàn việc cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga cho EU kể từ ngày 1-1-2027, đồng thời cấm khí đốt vận chuyển qua đường ống từ ngày 30-9-2027, theo thông cáo của Hội đồng EU.

Lệnh cấm bắt đầu được áp dụng sau sáu tuần kể từ khi quy định có hiệu lực. Các hợp đồng hiện hành sẽ được hưởng giai đoạn chuyển tiếp.

Cách tiếp cận theo từng bước này nhằm hạn chế tác động đến giá cả và thị trường.

Hội đồng EU cũng đưa ra các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm lệnh cấm. Theo cơ quan báo chí của Hội đồng, việc không tuân thủ các quy định mới có thể dẫn đến mức phạt tối thiểu 2,5 triệu euro (gần 3 triệu USD) đối với cá nhân và tối thiểu 40 triệu euro (47 triệu USD) đối với doanh nghiệp, hoặc tương đương tối thiểu 3,5% tổng doanh thu toàn cầu hằng năm của doanh nghiệp, hoặc 300% giá trị giao dịch ước tính.

Cơ quan báo chí của Hội đồng EU cho biết các quốc gia thành viên phải chuẩn bị kế hoạch quốc gia nhằm đa dạng hóa nguồn cung khí đốt và xác định những thách thức tiềm tàng trong việc thay thế khí đốt Nga trước ngày 1-3.

Các doanh nghiệp sẽ phải thông báo cho cơ quan chức năng và Ủy ban châu Âu về mọi hợp đồng khí đốt Nga còn hiệu lực. Những quốc gia EU vẫn đang nhập khẩu dầu mỏ của Nga cũng phải nộp các kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung.