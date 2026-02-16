Những chuyến bay đêm đặc biệt của UAV Vampire trên chiến trường Ukraine 16/02/2026 12:00

(PLO)- Không chỉ đồng nghĩa sự hủy diệt trong cuộc chiến, máy bay không người lái (UAV) cũng được sử dụng để thả các gói hàng tiếp tế cho binh lính tiền tuyến ở Ukraine.

Vào một buổi sáng tháng hai, các đơn đặt hàng bắt đầu dồn về vào khoảng 7 giờ 30 phút, với những danh sách mua sắm bình thường trong hoàn cảnh đặc biệt, gồm thịt xông khói, bánh quy yến mạch, sốt mayonnaise và khoai tây nghiền.

“Đã rõ” - vị chỉ huy trả lời qua bộ đàm.

Khách hàng là các binh sĩ Ukraine trong những boong-ke và chiến hào tuyến đầu, yêu cầu thả tiếp tế bằng máy bay không người lái (UAV). Ukraine buộc phải làm chủ hình thức vận chuyển này trong thế cấp bách, qua đó tạo ra một ý nghĩa mới cho UAV trong cuộc chiến mà phương tiện này vốn gắn liền với chết chóc và tàn phá.

“Chúng tôi cố gắng làm cho họ dễ chịu hơn một chút, nâng tinh thần cho họ, để họ không quá chán nản ngoài đó” - một binh sĩ có biệt danh Lesyk nói với tờ The New York Times. Anh phụ trách đóng gói hàng thả bằng UAV ở TP Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk).

“Ngay cả những thứ nhỏ nhặt cũng quan trọng” - anh nói thêm.

Các thành viên của tiểu đoàn Bầy sói Da Vinci chuẩn bị các gói hàng tiếp tế để vận chuyển bằng UAV đến các binh sĩ ở tiền tuyến Dnipro. Ảnh: Tyler Hicks/The New York Times

UAV - Tuần lộc của Ông già Noel

Khi UAV tấn công hiện chiếm ưu thế trên chiến trường, mọi di chuyển ở tuyến đầu đều tiềm ẩn rủi ro đặc biệt lớn. Điều đó khiến việc đưa hàng tiếp tế đến tay binh sĩ trở nên khó khăn hơn, và Ukraine ngày càng dựa vào UAV để giải quyết thách thức này.

Các binh sĩ kể rằng họ đón những chuyến hàng gồm nước uống, sạc dự phòng và các nhu yếu phẩm khác được thả xuống trong màn đêm.

Phần lớn công việc do các UAV hạng nặng Vampire do Ukraine sản xuất đảm nhiệm. Chúng có thể dễ dàng chuyển từ nhiệm vụ tiêu diệt binh sĩ đối phương sang vận chuyển những tiện ích nhỏ giúp cải thiện đời sống. Chúng bay được trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và khó bị bắn hạ hơn các UAV khác.

Phía Nga gọi những UAV này là Baba Yaga, theo tên mụ phù thủy chuyên ăn thịt trẻ em trong truyện dân gian Slav. Khi các UAV thả đồ tiếp tế, một số binh sĩ Ukraine gọi chúng là “UAV mẹ”.

Thuốc lá. Khăn ướt. Cà phê. Bánh Shawarma (món ăn đường phố có nguồn gốc từ Trung Đông). Thậm chí cả một chiếc bánh sinh nhật chocolate hạt phỉ. Đơn vị của anh Lesyk, có tên “Bầy sói Da Vinci”, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu. Họ hướng tới việc thả hàng hằng ngày và giao trong ngày - điều mà ngay cả sàn thương mại điện tử Amazon hiện cũng khó thực hiện.

Anh Zhurba, một binh sĩ 22 tuổi, cũng như những người khác được phỏng vấn chỉ nêu biệt danh theo quy định quân đội, mỗi ngày đi mua sắm theo danh sách tổng hợp từ các yêu cầu qua bộ đàm. Anh mang hàng về một căn phòng hẹp dùng làm kho và nơi đóng gói.

Một buổi sáng gần đây, anh Lesyk, 29 tuổi, đứng trong phòng với năm túi vải cao ngang thắt lưng đặt dưới chân. Trước mặt anh là mặt bàn phủ đầy bút dạ và những chiếc túi chưa đóng. Một bảng trắng nhỏ gắn trên chiếc tủ treo phía trên liệt kê các vị trí tuyến đầu cùng yêu cầu của binh sĩ. Mỗi túi hàng đều khác nhau, dựa theo yêu cầu cụ thể của từng tổ, anh Lesyk nói trong lúc ghi tên một vị trí lên chiếc túi mới.

Anh cho biết chưa từng nghe đến cụm từ “UAV mẹ”. Khi được kể rằng có người gọi công việc như của anh là “Ông già Noel”, anh bật cười.

“Cũng có thể nói vậy” - anh đáp, ánh mắt mệt mỏi, hơi sưng nhưng ánh lên nét tinh nghịch.

Tay anh vẫn không ngừng làm việc khi trò chuyện: chộp lấy những ổ bánh mì và lon Red Bull, lắc mở chiếc túi tiếp theo. Mỗi khi thả xong một món vào túi, anh dùng ngón tay đeo găng xám xóa yêu cầu tương ứng trên bảng trắng.

Anh đã làm công việc này được một tháng trong thời gian chờ hồi phục sau vết thương ở tuyến đầu. Theo anh Lesyk, chính trải nghiệm với công việc này giúp anh hiểu “một chút điều tử tế” có ý nghĩa lớn đến thế nào với những binh sĩ ở vị trí tiền phương.

“Không thể ngồi đó mãi với lương khô” - anh Lesyk nói, tay ném những củ hành vào túi.

Lộ trình của những chuyến hàng

Trái cây và bánh kẹo được đóng gói cho binh lính ở tiền tuyến. Ảnh: Tyler Hicks/The New York Times

Vào mùa đông, khi các bao tải thấm ẩm do tuyết rơi, mỗi bao chỉ có thể chứa tối đa khoảng 10 kg hàng. Nếu một túi nhẹ cân, anh Lesyk sẽ bỏ thêm vài bao thuốc lá Camel và một nắm kẹo gói.

Anh nói rằng thật vui khi các binh sĩ từ trận địa trở về và bảo: “Thì ra chính anh là người gửi đồ ngọt cho chúng tôi”.

Vì UAV Vampire thả hàng từ trên cao, các loại chất lỏng phải được đóng gói đặc biệt cẩn thận. Những món khác cũng có nguy cơ bị bẹp nát. Quýt được nhét vào ống khoai tây chiên Pringles. Bánh mì kẹp và bắp cải cuộn cho vào hộp đựng thức ăn mang đi, bọc thêm nhiều lớp nhựa để giảm xóc.

Giống như bất kỳ dịch vụ giao hàng nào, giao hàng ra tiền tuyến bằng UAV là một quy trình được phối hợp chặt chẽ. Các kiện hàng phải được đóng gói và chất lên xe trước buổi trưa để chuyển tới những chiếc xe tải chờ sẵn, lao nhanh qua những “đường hầm” lưới chống UAV tới vị trí gần tuyến đầu hơn. Tại đó, các kiện hàng được đặt lên xe mặt đất không người lái để chở tới điểm xuất phát của các phi công điều khiển Vampire ở tiền phương.

Anh Lesyk và các binh sĩ khác cho biết, không giống với âm thanh của nhiều UAV khác, tiếng vo vo của Vampire khiến binh sĩ Ukraine phấn khởi thay vì sợ hãi.

“Anh em có thể phân biệt UAV qua âm thanh. Đối phương không sử dụng loại này” - anh Lesyk nói.

Khoảng 7 giờ tối một ngày gần đây, những chiếc Vampire cất cánh trong bóng tối, mang theo các kiện hàng do anh Lesyk chuẩn bị. Hình ảnh từ camera cho thấy những chấm đèn đỏ nhỏ dưới mặt đất - tín hiệu đánh dấu điểm thả.

Chẳng bao lâu, một kiện hàng, hiện lên màu trắng qua camera, rơi xuống đất. Màn hình ghi lại cảnh một binh sĩ lao ra lấy.

“Cảm ơn vì những món quà, thật sự rất tuyệt” - một giọng nói vang lên qua bộ đàm.

“Đã rõ. Thương các cậu” - sở chỉ huy đáp lại.

Chẳng mấy chốc, đơn đặt hàng cho ngày hôm sau lại bắt đầu dồn về.

Nước. Táo. Báo. Kiều mạch xay. Mì ăn liền. Đường. Sữa đặc. Trà. Giấy vệ sinh. Hành. Túi sưởi tay và rất nhiều thứ khác.

“Đã rõ” - một chỉ huy trả lời qua bộ đàm.