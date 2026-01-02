Kho vũ khí răn đe chiến lược của Nga được bổ sung những hệ thống gì trong năm 2025? 02/01/2026 15:30

(PLO)- Nga đã công bố nhiều hệ thống vũ khí mới trong năm 2025, bao gồm cả những hệ thống được sử dụng tích cực trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong năm 2025, Nga đã công bố nhiều hệ thống vũ khí mới, bao gồm cả những loại đang được sử dụng trực tiếp trong xung đột tại Ukraine, cùng với các bổ sung mới cho kho răn đe chiến lược của Moscow, theo đài RT.

Tên lửa siêu vượt âm Oreshnik

Tên lửa siêu vượt âm Oreshnik. Ảnh: UNITED24

Hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik tiên tiến của Nga sẽ được đưa vào trạng thái trực chiến trước khi năm nay kết thúc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào giữa tháng 12-2025.

Theo ông Putin, đây là một trong những hệ thống vũ khí mới nhằm “bảo đảm thế cân bằng chiến lược, an ninh và vị thế toàn cầu của Nga trong nhiều thập niên tới”.

Tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được cho là trang bị nhiều đầu đạn có khả năng tách rời, dẫn đường độc lập, vẫn duy trì khả năng điều khiển ngay cả ở giai đoạn tiếp cận cuối cùng khi đạt tốc độ siêu vượt âm.

Oreshnik được công bố vào tháng 11-2024, khi tên lửa - mang đầu đạn thông thường - tấn công một tổ hợp công nghiệp quân sự lớn tại Ukraine. Khi đó, Moscow tuyên bố hệ thống đã trải qua một “cuộc thử nghiệm chiến đấu” thành công. Sức công phá của Oreshnik ở cấu hình thông thường được các quan chức Nga so sánh với một đòn tấn công hạt nhân công suất thấp.

Theo một thỏa thuận đạt được giữa Nga và Belarus ngay sau cuộc thử nghiệm chiến đấu ban đầu của tên lửa, tối đa 10 hệ thống Oreshnik mới sẽ được triển khai tại Belarus.

Tên lửa Burevestnik sử dụng động cơ hạt nhân

Tên lửa Burevestnik. Ảnh: KYIV POST

Vào giữa tháng 10, Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Burevestnik sử dụng động cơ hạt nhân mới. Theo quân đội Nga, trong cuộc thử nghiệm này, tên lửa đã bay hơn 14.000 km và duy trì trạng thái trên không trong khoảng 15 giờ.

Burevestnik được trang bị động cơ phản lực hai luồng chạy bằng năng lượng hạt nhân và về mặt kỹ thuật có tầm bắn không giới hạn, có thể vươn tới bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới.

Vì không dùng nhiên liệu thông thường mà dựa vào không khí và nhiệt từ lò phản ứng, tên lửa có thể bay liên tục trong thời gian rất dài; trên thực tế, thời gian bay chỉ bị giới hạn bởi độ bền của các bộ phận kỹ thuật.

Khi công bố kết quả thử nghiệm Burevestnik, Tổng thống Putin cho biết tổ máy năng lượng của tên lửa có công suất tương đương lò phản ứng trên các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, dù có kích thước “nhỏ hơn 1.000 lần”.

“Điều then chốt là trong khi một lò phản ứng hạt nhân thông thường cần hàng giờ, hàng ngày, thậm chí hàng tuần để khởi động, thì lò phản ứng hạt nhân này khởi động chỉ trong vài phút hoặc vài giây. Đây là một thành tựu to lớn” - ông Putin nói, đồng thời lưu ý rằng tổ máy năng lượng thu nhỏ này cũng có thể có những ứng dụng dân sự tiềm năng.

Tàu không người lái Poseidon

Cùng thời điểm công bố Burevestnik, Nga tuyên bố đã thử nghiệm thành công một thiết bị chạy bằng năng lượng hạt nhân khác là phương tiện không người lái dưới nước Poseidon.

Poseidon hoạt động dưới nước với kích thước lớn, có hình dáng như ngư lôi. Theo ông Putin, xét về sức mạnh, Poseidon vượt xa cả tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat mới nhất của Nga, dường như ám chỉ tới đương lượng của đầu đạn hạt nhân mà phương tiện này có thể mang theo.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết Poseidon không đối thủ “về tốc độ và độ sâu hoạt động”, đồng thời có độ ồn rất thấp và khả năng tàng hình đặc biệt cao.

Phương tiện này được cho là một vũ khí hủy diệt, có khả năng tàn phá những dải bờ biển rộng lớn, đồng thời gây ra một trận sóng thần nhiễm phóng xạ quy mô lớn, lan sâu vào đất liền.

Vài ngày sau thông báo trên, Nga đã hạ thủy tàu mang chuyên dụng cho các Poseidon là tàu ngầm hạt nhân mang tên “Khabarovsk”. Con tàu đã được chế tạo từ mùa hè năm 2014, nhưng mục đích thực sự của nó chỉ đến nay mới được tiết lộ.

Các loại bom lượn tầm xa mới

Trong suốt xung đột tại Ukraine, quân đội Nga đã từng bước mở rộng việc sử dụng các loại bom rơi tự do được lắp bộ nâng cấp mang tên Mô-đun Dẫn đường và Cánh nâng Hợp nhất (UMPK). Các mô-đun này biến những loại bom cũ thành bom lượn, có thể bay xa tới 50 km với độ chính xác cao.

Đầu năm nay, quân đội Nga bắt đầu sử dụng một biến thể nâng cấp của bộ kit này, mang tên UMPK-PD. Những quả bom được lắp bộ kit mới - với cánh khí động học gọn hơn và thân có cánh đuôi lớn hơn - được cho là có thể bay xa tới 80 km.

Từ tháng 9, nhiều báo cáo truyền thông cho biết bộ kit nâng cấp đã được trang bị động cơ phản lực hai luồng, giúp tầm bay của bom tiếp tục tăng lên, đạt ít nhất 150 km. Tầm hoạt động mở rộng cho phép chúng tấn công các mục tiêu nằm sâu sau tuyến đầu, qua đó tăng mạnh năng lực của không quân tiền tuyến Nga và trên thực tế biến các loại bom rơi tự do thành những tên lửa hành trình hạng nặng.

Dòng UAV Geran tiếp tục mở rộng

UAV Geran-2. Ảnh: META-DEFENSE

Trong vòng một năm qua, dòng máy bay không người lái (UAV) Geran tiếp tục được mở rộng, với nhiều biến thể mới được đưa vào thử nghiệm chiến đấu. Các UAV cánh tam giác này ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xung đột tại Ukraine, trở thành lực lượng bổ trợ chủ chốt cho các đòn tấn công bằng tên lửa tầm xa, đồng thời thường xuyên thay thế những loại vũ khí tinh vi và đắt tiền hơn.

Trong khi mẫu Geran-2 sử dụng động cơ piston vẫn là trụ cột, thì nhiều biến thể thử nghiệm mới đã được ghi nhận trong những năm gần đây. Một biến thể mới sử dụng động cơ phản lực, mang tên Geran-3, thường xuyên xuất hiện trong các đòn tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine.

Một số biến thể chuyên biệt khác được phát hiện trong năm qua bao gồm UAV Geran rải mìn - mang các loại mìn chùm thả từ trên không dưới thân - cùng các UAV được trang bị camera có khả năng điều khiển dường như theo thời gian thực, và nhiều biến thể khác.

Biến thể mới nhất của Geran được cho là xuất hiện vào cuối năm 2025 - một UAV phòng không, mang theo tên lửa tự dẫn để tấn công máy bay và trực thăng đang tìm cách truy đuổi nó. Dù hiệu quả thực tế của ý tưởng này vẫn còn phải kiểm chứng, dòng UAV Geran được cho là đã ghi nhận một số chiến công trên không trước các máy bay Ukraine.

Trung đoàn S-500 đầu tiên được triển khai

Vào cuối tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết quân đội Nga đã triển khai trung đoàn phòng không đầu tiên được trang bị hệ thống S-500 hiện đại. Theo ông Belousov, trung đoàn này trực thuộc sư đoàn phòng không – phòng thủ tên lửa số 1 mới được thành lập của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Hiện vẫn còn ít thông tin công khai về hệ thống phòng không mới này, nhưng S-500 được cho là có khả năng đánh chặn tên lửa siêu vượt âm, đồng thời tấn công các mục tiêu trên quỹ đạo thấp, tùy theo loại đạn được sử dụng.

Hệ thống đã được phát triển từ những năm 2000 và được kỳ vọng sẽ bổ trợ, chứ không thay thế, các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa hiện có như S-300 và S-400.

S-500 được đánh giá là đảm nhiệm vai trò trung gian giữa lá chắn phòng thủ tên lửa chiến lược và lực lượng phòng không lục quân. Hệ thống này đã vượt qua các cuộc thử nghiệm, và nhiều loại đạn dành cho S-500 được cho là đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ đầu những năm 2020.