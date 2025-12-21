Xung đột Nga-Ukraine: Nhận diện chiến trường trong chiến trường 21/12/2025 15:00

(PLO)- Với các đòn tấn công liên tục vào hạ tầng năng lượng, nhà máy điện đã trở thành chiến trường thứ hai trong xung đột Nga-Ukraine và công nhân nhà máy trở thành những người chiến đấu.

Khi xung đột Nga - Ukraine kéo dài sang năm thứ tư, các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng ngày càng trở phổ biến hơn và sức chống chịu của nhiều nhà máy điện sắp đến giới hạn.

‘Nguy hiểm, nguy hiểm, rồi lại nguy hiểm’

“Trong một cuộc không kích, cảm giác rất đặc biệt. Nguy hiểm, nguy hiểm, rồi lại nguy hiểm” - ông Yurii, một nhân viên ngành năng lượng Ukraine, nói với tờ Kyiv Independent tại trung tâm điều khiển của một nhà máy nhiệt điện bị chiến tranh tàn phá.

Ông Yurii làm việc cho DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, với vai trò trưởng ca bộ phận nồi hơi – tua-bin. Họ của ông, cũng như tên nhà máy và địa điểm cụ thể, không thể công bố vì lý do an ninh.

Một công nhân của DTEK đi bộ gần thiết bị bị hư hại do trúng không kích tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine vào ngày 5-12. Ảnh: OLEKSII FILIPPOV / THE KYIV INDEPENDENT

Kể từ tháng 10, công ty đã hứng chịu 6 đợt tấn công quy mô lớn của Nga, trong đó có cuộc tấn công nhằm vào chính nhà máy nhiệt điện nơi ông Yurii làm việc. Khi các đợt không kích xảy ra, phần lớn nhân viên phải chạy xuống hầm trú ẩn, nhưng một số người như ông buộc phải ở lại phòng điều khiển được gia cố bằng bao cát để bảo đảm nhà máy vận hành an toàn.

“Làm việc trong những điều kiện như vậy thực sự rất khó khăn, nhưng là điều bắt buộc” - ông nói với Kyiv Independent vào đầu tháng này.

Ông Yurii là một trong 55.000 nhân viên của DTEK đang phải đối mặt chiến dịch có hệ thống kéo dài của Nga nhằm hạ tầng năng lượng Ukraine. Các nhà máy nhiệt điện từng chiếm 23,5% tổng sản lượng điện của Ukraine trước chiến tranh và là một trong những mục tiêu chính của Nga.

Năm ngoái, đến mùa hè, các đòn không kích của Nga đã xóa sổ 90% công suất phát điện nhiệt của DTEK.

Năm nay, cả DTEK lẫn Bộ Năng lượng Ukraine đều không công bố cụ thể mức độ nghiêm trọng của tình hình năng lượng. Tuy nhiên, các nhân viên tại nhà máy nói với Kyiv Independent rằng các cuộc tấn công ngày càng dữ dội.

Các đợt tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng, bắt đầu từ tháng 10-2022, đã gây ra tình trạng mất điện trên khắp cả nước, khiến hàng triệu người dân Ukraine chìm trong bóng tối.

Khi nhiệt độ giảm sâu, tình trạng mất điện và thiếu sưởi ấm kéo dài đang đẩy Ukraine đến bờ vực khủng hoảng, đặc biệt đối với người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc ngày 9-12.

Ukraine báo cáo rằng các đòn tấn công không chỉ gây mất điện mà còn cướp đi sinh mạng. Tại các nhà máy nhiệt điện của DTEK, công ty báo cáo rằng các cuộc tấn công của Nga đã khiến 5 nhân viên thiệt mạng và 62 người bị thương kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.

“Với chúng tôi, đây là tuyến đầu thứ hai” - ông Vitalii, một kỹ thuật viên vận hành cao cấp tại nhà máy, nói với Kyiv Independent.

“Chúng tôi cảm nhận rõ trách nhiệm mang lại hơi ấm và ánh sáng cho người dân. Chúng tôi cố gắng để mọi người cảm nhận việc mất điện ở mức ít nhất có thể” - ông Vitalii nói thêm.

Nhà máy điện - tiền tuyến thứ hai của cuộc chiến

Một nhà máy điện hạt nhân DTEK bị phá hủy do trúng không kích. Ảnh: OLEKSII FILIPPOV / THE KYIV INDEPENDENT)

Theo ghi nhận của Kyiv Independent, bản thân nhà máy trông giống như những khung cảnh hoang tàn tại nhiều thị trấn tiền tuyến. Nhiều chiếc ô tô bị thiêu rụi nằm rải rác trong bãi đỗ xe, gần như toàn bộ cửa sổ đều bị vỡ hoặc được che kín. Mái và tường của khu nhà chính bị xé toạc trong các đòn đánh trực diện, khiến mảnh vỡ văng khắp nơi.

Đội sửa chữa gõ búa, hàn xì lên thân thép khổng lồ của nhà máy để vá lại những hư hại tốn kém. Trong 10 tháng đầu năm, DTEK đã chi 161 triệu USD để khôi phục các nhà máy nhiệt điện.

Các công nhân nhà máy điện DTEK sửa chữa gần các tòa nhà và thiết bị bị hư hại. Ảnh: OLEKSII FILIPPOV / THE KYIV INDEPENDENT

Xung quanh đội sửa chữa là những đường ống bị bóp méo và thiết bị cháy sém, bao gồm cả các máy biến áp - những thứ mà Ukraine đang khẩn cấp tìm mua từ các quốc gia khác để thay thế nguồn dự trữ đang cạn kiệt. Khi các đợt tấn công không có dấu hiệu chậm lại, DTEK gần đây tiếp tục kêu gọi các đối tác cung cấp thêm thiết bị thiết yếu.

“Thành thật mà nói, nhìn cảnh này rất đau lòng. Trước đây nơi này đẹp lắm, sạch sẽ lắm” - ông Vitalii nói.

Giống như nhiều công nhân khác, ông Vitali đã gắn bó với nhà máy suốt hàng chục năm và không thể tưởng tượng được việc rời đi, ngay cả khi các cuộc tấn công trở nên dữ dội hơn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là các nhân viên đã quen với các đòn đánh. Việc chứng kiến tên lửa và UAV lao thẳng vào nhà máy tác động trực tiếp đến hệ thần kinh, theo chia sẻ của ông Dmytro, một trưởng bộ phận tại nhà máy.

Điều đầu tiên ông Dmytro nghĩ đến là các đồng nghiệp, nhiều người trong số họ là bạn bè của ông. “Sau đó là nghĩ đến thiết bị, và nghĩ đến khối lượng công việc cần làm để khôi phục lại” - ông nói thêm.

Sau đợt tấn công gần nhất, ông Dmytro và các đồng nghiệp lập tức cầm xô và xẻng để dọn dẹp đống đổ nát. Đó là một vòng lặp tàn khốc giữa phá hủy và sửa chữa, nhưng nếu các nhân viên rời đi, nhà máy sẽ ngừng hoạt động và điện sẽ bị cắt.

DTEK đã biết cảm giác đó như thế nào. Công ty đã mất hai nhà máy nhiệt điện vào tay Nga, trong đó có nhà máy Kurakhove ở tỉnh Donetsk, hồi đầu năm nay.

Ông Dmytro nói rằng ông đã chuẩn bị tinh thần cho nhiều đợt tấn công nữa, nhưng cảm thấy bị ràng buộc với trách nhiệm phải tiếp tục công việc mà mình đã làm suốt 20 năm.

“Việc tôi có làm công việc của mình hay không quyết định đến cuộc sống của rất nhiều người Ukraine” - ông nói.

“Chúng tôi không muốn sống trong bóng tối. Chúng tôi muốn ngôi nhà của mình có hơi ấm và ánh sáng. Và điều đó phụ thuộc vào công việc của chúng tôi” - ông Dmytro nói thêm.