Chiến sự Nga - Ukraine 12-3: Sở cảnh sát Ukraine trúng không kích, hơn 40 sĩ quan bị thương; Đặc phái viên Nga gặp phái đoàn Mỹ tại Florida 12/03/2026 08:08

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên liên tục báo cáo về các đòn không kích từ đối phương.

Ukraine: UAV Nga tấn công Sumy, hơn 40 cảnh sát bị thương

. Bộ Nội vụ Ukraine cho biết rằng sáng 11-3 (giờ địa phương), một máy bay không người lái (UAV) Nga đã tấn công một sở cảnh sát ở tỉnh Sumy, làm hơn 40 sĩ quan bị thương, theo tờ Kyiv Independent.

Vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Shostka, cách biên giới Nga khoảng 50 km.

“Sáng nay, một UAV đã tấn công sở cảnh sát huyện Shostka. Tòa nhà đã bị phá hủy” - Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Ihor Klymenko, cho biết trong cuộc họp báo ngày 11-3.

Theo báo cáo ban đầu của ông Klymenko, có 22 sĩ quan bị thương. Sau đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ Ukraine - bà Mariana Reva nói với tờ Ukrainska Pravda rằng hơn 40 sĩ quan cảnh sát đã bị thương trong vụ tấn công này.

Từ đầu tháng 2, Ukraine liên tục báo cáo về các vụ tấn công của Nga nhằm vào lực lượng cảnh sát Ukraine. Các vụ việc được báo cáo ở các tỉnh Mykolaiv, Dnipro và Lviv.

. Cùng ngày, Văn phòng công tố tỉnh Zaporizhzhia đưa tin rằng Nga ngày 11-3 đã tấn công TP Zaporizhzhia và khu vực xung quanh bằng bom dẫn đường, làm ít nhất 13 người bị thương, trong đó có hai trẻ em.

Văn phòng công tố khu vực cho biết các vụ tấn công đã gây hư hại các tòa nhà chung cư, nhà ở và các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Xe cộ cũng bị hư hại trong các vụ tấn công.

Văn phòng cho biết đã khởi động cuộc điều tra về vụ việc.

Hậu quả của vụ tấn công bằng vào tỉnh Zaporizhzhia ngày 11-3. Ảnh: TELEGRAM

. Ở chiều ngược lại, Ukraine cho biết đã tiến hành một loạt cuộc tấn công trong đêm 10, rạng sáng 11-3 tại các khu vực mà Nga đang kiểm soát, nhắm vào các hệ thống phòng không, kho nhiên liệu, kho đạn dược và những cơ sở hạ tầng quân sự khác.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các đòn tấn công đã đánh trúng một hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 tại tỉnh Zaporizhzhia, các kho dầu bôi trơn tại khu vực Berdiansk và Kuznetsivka, cùng một kho UAV tại khu vực Novozlatopol.

Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine cho biết đã phá hủy trạm radar 64N6E cùng anten của nó tại Sevastopol ở bán đảo Crimea, vốn được Nga sử dụng cho các hệ thống phòng không S-300 và S-400.

Tại Donetsk, lực lượng Ukraine cũng tấn công sở chỉ huy của một lữ đoàn bộ binh cơ giới Nga gần TP Avdiivka và các cơ sở hậu cần gần đó, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

. Thị trưởng TP Sochi (Nga) Andrey Proshunin ngày 11-3 nói rằng TP này đã hứng chịu cuộc tấn công UAV quy mô lớn của Ukraine suốt 24 giờ qua.

“Hôm nay, chúng tôi đã phải đối mặt một cuộc tấn công của đối phương vào thành phố nghỉ dưỡng Sochi với thời gian kéo dài chưa từng có. Nó đã kéo dài gần trọn một ngày, chỉ có những quãng ngắt ngắn” - ông Proshunin viết trên Telegram.

Nga cáo buộc Ukraine liên tục tấn công các cơ sở năng lượng

Ngày 11-3, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine liên tục tấn công các cơ sở năng lượng liên quan nguồn cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ và âm mưu phá hoại các đường ống dẫn khí trên Biển Đen, theo đài RT.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Gazprom ngày 11-3 cho biết trạm nén Russkaya ở phía nam vùng Krasnodar, điểm khởi đầu của tuyến cung cấp khí qua TurkStream, đã bị tấn công trong đêm.

Công ty cho biết các trạm nén Beregovaya và Kazachya cũng bị nhắm mục tiêu vào ngày hôm trước, đồng thời cho biết các cơ sở của họ ở miền nam nước Nga đã bị tấn công 12 lần trong hai tuần qua.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các cuộc tấn công. “Chính quyền Kiev vì muốn ngăn chặn việc cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng châu Âu, đã tiến hành thêm một cuộc tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng của trạm nén Russkaya”.

Bộ này cho biết 4 UAV của Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ trong không phận gần trạm, 2 chiếc khác bị máy bay chiến đấu đánh chặn, và 3 chiếc bị các đội hỏa lực cơ động phá hủy.

TurkStream vận chuyển khí đốt Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ qua Biển Đen, với một tuyến dành cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và tuyến còn lại cung cấp cho các quốc gia ở Nam và Đông Nam châu Âu.

Đặc phái viên Nga gặp phái đoàn Mỹ tại Florida

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS

Ngày 11-3, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã có cuộc hội đàm với các đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida, theo thông báo của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Ông Witkoff cho biết ông Dmitriev đã dẫn đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán.

Phái đoàn Mỹ gồm có ông Witkoff, ông Jared Kushner (con rể ông Trump) và Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Josh Gruenbaum.

“Các nhóm đã thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau và nhất trí giữ liên lạc” - ông Witkoff viết trên mạng xã hội.

Sau cuộc gặp, ông Dmitriev đã cảm ơn phái đoàn Mỹ về cuộc gặp hiệu quả tại Floria, theo hãng thông tấn TASS.

“Cảm ơn các ông Steve, Jared và Josh vì một cuộc họp hiệu quả” - ông Dmitriev viết trên X.