HĐBA thông qua nghị quyết kêu gọi Iran ngưng tấn công vùng Vịnh, Đại sứ Tehran phản đối sự ‘lạm dụng, bất công’ 12/03/2026 06:15

(PLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất, lên án các cuộc tấn công của Iran vào vùng Vịnh và Jordan.

Ngày 11-3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua dự thảo nghị quyết do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất, kêu gọi Iran ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh và Jordan, theo kênh Al Jazeera.

Do Bahrain trình lên và được 135 quốc gia đồng bảo trợ, nghị quyết nhấn mạnh “sự ủng hộ mạnh mẽ đối với toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập chính trị” của các quốc gia GCC và Jordan.

Nghị quyết được thông qua với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, “yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran lập tức chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Jordan”.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 11-3. Ảnh: AFP

Nghị quyết lên án mạnh mẽ “những cuộc tấn công nghiêm trọng của Cộng hòa Hồi giáo Iran nhằm vào” các nước vùng Vịnh và Jordan, nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công này “cấu thành sự vi phạm luật pháp quốc tế và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế”.

Nghị quyết cũng lên án việc nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, điều đã “gây thương vong cho dân thường và làm hư hại các công trình dân sự”.

Văn kiện cũng “lên án mọi hành động hoặc sự đe dọa của Cộng hòa Hồi giáo Iran nhằm đóng cửa, cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế qua eo biển Hormuz”.

Đại sứ Bahrain tại LHQ Jamal Fares Alrowaiei cho biết việc thông qua nghị quyết phản ánh vai trò then chốt của khu vực vùng Vịnh đối với kinh tế toàn cầu.

“Đó là lý do vì sao việc bảo đảm an ninh cho khu vực này không chỉ là vấn đề khu vực, mà còn là trách nhiệm chung của quốc tế, gắn chặt với sự ổn định của kinh tế toàn cầu và an ninh năng lượng” - ông Alrowaiei nói trước HĐBA.

Hai quốc gia có quyền phủ quyết là Trung Quốc và Nga đều bỏ phiếu trắng tại HĐBA, do không hài lòng vì nghị quyết không đề cập các hành động của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Đại sứ Iran tại LHQ - ông Amir Saeid Iravani cho rằng việc thông qua văn bản này là “sự lạm dụng trắng trợn thẩm quyền của HĐBA để phục vụ các chương trình nghị sự chính trị” của Mỹ và Israel.

“Quyết định này là một sự bất công rõ ràng đối với đất nước tôi, vốn là nạn nhân chính của một hành động tấn công rõ ràng và không thể chối cãi. Quyết định này xuyên tạc thực tế và bỏ qua những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng hiện nay” - ông Iravani nói.

“Cuộc tấn công nhằm vào chúng tôi bắt đầu bằng vụ ám sát lãnh đạo tối cao và các quan chức, dẫn đến cái chết của hàng nghìn nạn nhân” - theo đại sứ Iran.

Mỹ – nước ủng hộ nghị quyết – cho rằng việc văn bản được thông qua phản ánh sự lên án rộng rãi đối với các cuộc tấn công của Iran.

“Chiến lược của Iran nhằm gieo rắc hỗn loạn, tìm cách bắt các nước láng giềng làm con tin và làm lung lay quyết tâm của khu vực rõ ràng đã phản tác dụng, như kết quả bỏ phiếu hôm nay cho thấy” - Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz nói.