Xe bồn leo dải phân cách, tông gãy cột đèn rồi lật nhào giữa đường 11/03/2026 14:19

(PLO)- Xe bồn trộn bê tông đang lưu thông trên đường ĐT746, phường Tân Hiệp (TP.HCM) bất ngờ leo lên dải phân cách, tông gãy cột đèn chiếu sáng rồi lật nhào xuống đường.

Đến 13 giờ ngày 11-3, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM vẫn đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe bồn trộn bê tông lật trên đường ĐT746, đoạn qua phường Tân Hiệp, TP.HCM.

Xe bồn leo dải phân cách, tông gãy cột đèn rồi lật nhào giữa đường ở TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe bồn trộn bê tông lưu thông trên đường ĐT746 theo hướng từ vòng xoay Tân Hiệp đi vòng xoay Kim Hằng.

Khi xe vừa qua khỏi vòng xoay Tân Hiệp khoảng 50 m, phường Tân Hiệp, phương tiện bất ngờ leo lên dải phân cách giữa đường. Chiếc xe tiếp tục cày trên dải phân cách khoảng 10 m rồi tông gãy cột đèn chiếu sáng và lật nhào xuống mặt đường.

Xe bồn lật nhào giữa đường sau khi leo dải phân cách và tông trúng trụ điện. Ảnh: XUÂN MINH

Vụ tai nạn khiến xe bồn hư hỏng, dầu nhớt chảy tràn ra đường. Cột đèn chiếu sáng bị tông ngã, vướng vào đường dây điện.

May mắn, nam tài xế không bị thương và không có phương tiện nào khác bị va chạm trong vụ việc.

Hiện trường đầu xe hư hỏng, cột điện đường bị gãy, phương tiện di chuyển qua khu vực bị ảnh hưởng. Ảnh: XUÂN MINH

Nhận tin báo, CSGT TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đồng thời huy động xe cẩu đến di dời phương tiện gặp nạn, xử lý hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.