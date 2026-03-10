Cảnh sát, biên phòng ngăn người phụ nữ mang thai có ý định nhảy cầu 10/03/2026 16:23

(PLO)- Cảnh sát, biên phòng vừa ngăn chặn một phụ nữ mang thai tâm lý bất ổn, có nguy cơ nhảy cầu cống Lèn thuộc xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Khoảng 10g sáng nay 10-3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Công an xã Vạn Lộc về việc một phụ nữ đang ngồi trên cầu Cống Lèn với biểu hiện tâm lý bất ổn, có nguy cơ nhảy cầu.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với công an xã và bộ đội biên phòng tiếp cận, trò chuyện, trấn an tinh thần người phụ nữ, đồng thời khéo léo đánh lạc hướng để tạo điều kiện tiếp cận an toàn.

Ngay phía dưới chân cầu, lực lượng chức năng triển khai phương án sẵn sàng ứng cứu, bố trí áo phao và các thiết bị chuyên dụng phòng trường hợp nạn nhân nhảy xuống sông.

Cảnh sát, biên phòng kịp thời giải cứu người phụ phụ nữ mang thai có ý định nhảy cầu. Ảnh: MP

Trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, Trung tá Lưu Huy Khôi, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7, cùng lực lượng công an xã và người dân kiên trì thuyết phục, tiếp cận nạn nhân.

Khi người phụ nữ mất tập trung, các lực lượng đã nhanh chóng khống chế, ôm giữ và đưa vào khu vực an toàn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định là chị NTC (39 tuổi), ngụ xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa) hiện đang mang thai.

Sau khi được đưa vào nơi an toàn, lực lượng chức năng tiếp tục trấn an, động viên tinh thần, đồng thời bàn giao chị C cho gia đình và chính quyền địa phương để tiếp tục quan tâm, chăm sóc, ổn định tâm lý.