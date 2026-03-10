Bị bắt vì giả danh luật sư nhận tiền giải quyết tranh chấp đất đai 10/03/2026 16:16

(PLO)- Triệu Việt Quân giới thiệu bản thân là luật sư để nhận tiền, nhận ủy quyền tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu kiện đất đai của người dân.

Ngày 10-3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Triệu Văn Quân (53 tuổi, trú xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Triệu Văn Quân. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 5-3, Công an xã Đại Phúc nhận đơn trình báo của ông T.X.T (70 tuổi, trú xóm 2, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên) về việc bị lừa đảo 31 triệu đồng. Cụ thể, Quân giả danh luật sư để nhận ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông T.

Công an xã Đại Phúc đã xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Kết quả điều tra xác định Quân từng công tác trong ngành kiểm sát. Năm 2018, Quân bị Công an huyện Bắc Sơn (cũ) khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, TAND huyện Bắc Sơn (cũ) và TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt Quân 10 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng.

Sau khi chấp hành xong án phạt, Quân không có nghề nghiệp ổn định. Dù không phải luật sư, Quân thường xuyên giới thiệu là luật sư để nhận tiền và ủy quyền của người dân tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu kiện đất đai.

Năm 2023, khi gặp ông T., Quân nói dối là luật sư để nạn nhân tin tưởng ký hợp đồng ủy quyền. Quân hứa thay mặt ông T. khiếu kiện, giải quyết tranh chấp và làm thủ tục cấp sổ đỏ cho gia đình rồi chiếm đoạt 31 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Đến nay, Quân không thực hiện cam kết và không trả lại tiền.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ của nhiều người trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên liên quan đến việc ủy quyền cho Quân làm thủ tục đất đai và khiếu kiện.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.