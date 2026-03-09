Công an TP.HCM ra mắt Trung tâm Tác chiến an ninh mạng 09/03/2026 21:29

Chiều 9-3, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra mắt và đưa vào vận hành Trung tâm Tác chiến an ninh mạng. Công trình nhằm tăng cường giám sát, bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự cho các sự kiện chính trị - xã hội, đặc biệt là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Giám sát hệ thống thông tin bầu cử 24/7

Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử, Trưởng Tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội thành phố.

Công an TP.HCM tổ chức lễ ra mắt và đưa vào vận hành Trung tâm Tác chiến an ninh mạng. Ảnh: CATP

Về phía Công an TP.HCM có Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.HCM, Ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội thành phố; Đại tá Bùi Thanh Trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Chỉ huy trưởng Trung tâm Tác chiến an ninh mạng, Công an TP.HCM.

Trung tâm Tác chiến an ninh mạng gồm các bộ phận: Chỉ huy tác chiến, Tác chiến an ninh mạng, Ứng cứu sự cố và Tham mưu tác chiến. Đơn vị được tổ chức theo mô hình giám sát và phản ứng an ninh mạng tập trung, ứng dụng nhiều nền tảng công nghệ hiện đại cho phép theo dõi toàn bộ hoạt động của hệ thống mạng và hệ thống thông tin phục vụ bầu cử theo thời gian thực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Tác chiến an ninh mạng. Ảnh: CATP

Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, cảnh báo và phối hợp xử lý các nguy cơ tấn công mạng, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc liên quan đến công tác bầu cử. Đồng thời, thực hiện phân tích, tổng hợp các luồng thông tin trên không gian mạng để tham mưu các giải pháp bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin.

Theo kế hoạch, trung tâm sẽ duy trì chế độ trực 24/7 trong suốt thời gian cao điểm của đợt bầu cử với sự tham gia của lực lượng chuyên trách. Các phương án giám sát, cảnh báo và xử lý sự cố đã được xây dựng, sẵn sàng triển khai khi có tình huống phát sinh.

Tiên phong thực hiện các nghị quyết về an ninh

Phát biểu tại buổi ra mắt, Thượng tướng Lê Tấn Tới gửi lời chúc mừng đến Công an TP.HCM. Ông mong Trung tâm Tác chiến an ninh mạng sẽ phát huy tối đa hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, đặc biệt là trong đợt bầu cử sắp tới.

Trung tâm Tác chiến an ninh mạng chính thức được đưa vào vận hành. Ảnh: CATP

Theo Công an TP.HCM, Trung tâm Tác chiến an ninh mạng là thành quả nghiên cứu, triển khai theo đúng tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị (về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới).

Đây là lời khẳng định của Công an TP.HCM trong việc tiên phong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM. Công an TP.HCM quyết tâm xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.