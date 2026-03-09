Khởi tố vụ xe đầu kéo vượt rào chắn đường sắt, va chạm tàu SE8 ở Quảng Ngãi 09/03/2026 06:46

(PLO)- Tài xế Tưởng điều khiển xe vượt qua rào chắn đường sắt dù cần chắn đã hạ.

Ngày 8-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” liên quan vụ tài xế container vượt rào chắn đường sắt dẫn đến va chạm với tàu SE8.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 25 phút ngày 6-3, ông Phạm Văn Tưởng (57 tuổi, ngụ phường Kiến An, TP Hải Phòng) điều khiển ô tô đầu kéo mang biển số tạm thời T11-282.30 kéo theo rơ-moóc ben biển số tạm thời T12-295.52 lưu thông trên tỉnh lộ 628 theo hướng tây - đông.

Hiện trường tai nạn.

Khi đến điểm giao cắt giữa tỉnh lộ 628 và tuyến đường sắt Bắc – Nam tại Km 938+475 (thuộc thôn An Đại 3, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), tài xế Tưởng điều khiển xe vượt qua rào chắn đường sắt dù cần chắn đã hạ.

Thời điểm này, đoàn tàu SE8 do ông Ngô Phước Bằng (37 tuổi, ngụ phường Phú Bài, TP Huế), nhân viên lái tàu thuộc Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn điều khiển, đang chở hành khách chạy từ TP.HCM ra Hà Nội theo hướng nam - bắc.

Tai nạn khiến cabin tàu hỏa bị hư hỏng nặng.

Vụ va chạm khiến ô tô đầu kéo bị gãy đôi, đầu máy tàu SE8 hư hỏng nặng và hệ thống điều khiển gác chắn bị cháy. Tài xế container bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an xã Vệ Giang, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 cùng các đơn vị ngành đường sắt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và thu thập tài liệu liên quan.

Sau chưa đầy 48 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.