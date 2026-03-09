70 ngư dân Quảng Ngãi trên hai tàu cá đang trôi tự do trên biển 09/03/2026 16:22

(PLO)- Hai tàu cá của ngư dân xã Bình Sơn bị hỏng máy, không thể khắc phục và phải thả trôi trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Ngày 9-3, gia đình các ngư dân trên hai tàu cá ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã báo cáo sự việc tàu hỏng máy, trôi tự do đến chính quyền và các lực lượng chức năng để nhờ hỗ trợ cứu nạn.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá QNg-95157 TS do ông Bùi Hầu làm chủ, ông Bùi Minh Long (36 tuổi, xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 34 ngư dân hành nghề câu mực xà.

Tàu xuất bến ngày 3-3. Đến đêm 5-3, khi đang hoạt động trên biển thì tàu bất ngờ hỏng máy. Do không thể khắc phục sự cố, tàu phải thả trôi tự do.

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, lúc 16 giờ 50 ngày 8-3, tàu QNg-95157 TS trôi tại vị trí 12°39′N - 111°50′E, cách đông đông bắc Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 100 hải lý. Thời tiết khu vực có gió đông bắc cấp 4.

Gia đình các ngư dân cho biết khu vực tàu gặp sự cố có gió lớn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Sự việc đã được báo cáo đến UBND xã Bình Sơn, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi và Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Sơn để đề nghị hỗ trợ.

Cùng thời điểm này, một tàu cá khác của ngư dân Bình Sơn cũng đang thả trôi. Đó là tàu QNg-90459 TS do ông Ngô Văn Cần (54 tuổi, xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Tàu có 36 ngư dân, hành nghề câu mực xà.

Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh ngày 28-2. Đến ngày 6-3, tàu hỏng máy giữa biển. Sau khi sửa chữa tạm thời, các ngư dân cho tàu di chuyển vào bờ. Tuy nhiên, đến sáng 9-3, tàu tiếp tục hỏng máy và không thể khắc phục nên buộc phải thả trôi.

Thuyền trưởng Ngô Văn Cần cho biết hiện tàu cách đất liền khu vực Vũng Rô khoảng 40 hải lý. Gia đình chủ tàu đã báo cáo sự việc đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh và chính quyền địa phương để nhờ cứu nạn.