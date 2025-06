Quảng Ngãi cảnh báo khẩn 2 tàu cá đang trong vùng nguy hiểm của bão số 1 11/06/2025 15:49

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (WUTIP) đang hoạt động trên Biển Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang tích cực cảnh báo, hướng dẫn các tàu cá di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Theo đó, vào ngày 11-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã phát cảnh báo khẩn về vùng áp thấp nhiệt đới vừa mạnh lên thành bão số 1 cho toàn bộ phương tiện đánh bắt trên biển, đặc biệt lưu ý đến hai tàu cá với tổng cộng 16 ngư dân hiện đang ở trong vùng nguy hiểm.

Có 2 tàu cá trong vùng nguy hiểm với 16 ngư dân.

Theo thống kê của BĐBP tỉnh, toàn tỉnh hiện có 6.422 tàu cá với 38.425 ngư dân. Trong đó, 5.984 tàu với 33.984 lao động đang neo đậu an toàn tại bến, còn 438 tàu với 4.441 ngư dân đang hoạt động ngoài khơi. Tất cả các tàu đang trên biển đã nhận được thông báo về diễn biến mới nhất của cơn bão.

“Chúng tôi đã chỉ đạo các đài canh tìm kiếm cứu nạn phối hợp với hệ thống đài canh cộng đồng duy trì liên lạc thường xuyên 24/24 với các phương tiện trên biển, kịp thời cập nhật thông tin về diễn biến cơn bão số 1. Bên cạnh đó, đơn vị đang duy trì hai đội phản ứng nhanh với 24 cán bộ, chiến sĩ cùng hai tàu sẵn sàng lên đường khi có sự cố trên biển để hỗ trợ kịp thời”, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thông tin.

Cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi phát đi bản tin dự báo mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1. Cụ thể, từ chiều 11 đến ngày 13-6, khu vực Trung Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm, nơi cao điểm có thể vượt 450 mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên cũng có mưa vừa đến to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến 70-150 mm, có nơi vượt mốc 200 mm.

Vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, dự báo từ ngày 11 đến 12-6 sẽ có mưa rào và dông, gió Tây Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2-3,5 m, biển động mạnh. Tuy nhiên, từ chiều 12-6 trở đi, tình hình gió và sóng sẽ dần giảm cường độ.