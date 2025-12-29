Những hình ảnh ngày đầu tiên vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM

Thời sự

LÊ THOA

(PLO)- Trong ngày đầu Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM đi vào hoạt động, người dân khi liên hệ làm thủ tục đã rất phấn khởi khi được hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình, hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng.

trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tphcm-le-thoa-1.JPG
Sáng 29-12, Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM đã chính thức mở cửa, tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: LÊ THOA
trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tphcm-le-thoa-6.JPG﻿
﻿ trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tphcm-le-thoa-8.JPG
trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tphcm-le-thoa-7.JPG
Người dân khi đến Trung tâm được hướng dẫn ngay từ ngoài cửa, từ việc bốc số thứ tự, đến đúng quầy giao dịch, được cán bộ giải thích rất nhiệt tình, dễ chịu và thời gian giải quyết cũng khá nhanh chóng. Ảnh: LÊ THOA
trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tphcm-le-thoa-9.JPG
Nhiều người dân cho biết điều thuận lợi khi Trung tâm này đi vào hoạt động là có thể liên hệ thủ tục với tất cả sở, ban, ngành mà không cần phải đến từng sở như trước đây. Ảnh: LÊ THOA
trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tphcm-le-thoa-10.JPG
Cán bộ ở Trung tâm đang rà soát các thông tin trên hồ sơ của người dân. Ảnh: LÊ THOA
trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tphcm-le-thoa-13.JPG
trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tphcm-le-thoa-11.JPG
Theo nhiều người dân, thủ tục tại đây được xử lý nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu. Từ lúc bước vào Trung tâm, trung bình chỉ mất khoảng 30 phút là có thể ra về, cán bộ hướng dẫn cũng rất tận tình... Ảnh: LÊ THOA
trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tphcm-le-thoa-3.JPG
Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm đang kiểm tra các thông tin hướng dẫn bằng video. Ảnh: LÊ THOA
trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tphcm-le-thoa-14.JPG﻿
trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tphcm-le-thoa-5.JPG
Trung tâm Phục vụ Hành chính Công TP.HCM trang bị robot AI hỗ trợ người dân khi đến làm thủ tục hành chính. Ảnh: LÊ THOA
trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tphcm-le-thoa-16.JPG
Trong thời gian đầu vận hành, lãnh đạo Văn phòng UBND TP cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đến khảo sát thực tế. Sở, ngành còn bố trí lãnh đạo quản lý trực tiếp ngồi tại quầy để hỗ trợ, giám sát việc tiếp nhận hồ sơ. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, trực tiếp giám sát tại Trung tâm. Ảnh: LÊ THOA
trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tphcm-le-thoa-15.JPG
Cán bộ, công chức làm việc năng suất, nhiệt tình để hỗ trợ người dân trong ngày đầu vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA
