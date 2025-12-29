Những hình ảnh ngày đầu tiên vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM 29/12/2025 14:44

(PLO)- Trong ngày đầu Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM đi vào hoạt động, người dân khi liên hệ làm thủ tục đã rất phấn khởi khi được hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình, hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng.