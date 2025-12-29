Những hình ảnh ngày đầu tiên vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM

(PLO)- Trong ngày đầu Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM đi vào hoạt động, người dân khi liên hệ làm thủ tục đã rất phấn khởi khi được hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình, hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng.
Người dân khi đến Trung tâm được hướng dẫn ngay từ ngoài cửa, từ việc bốc số thứ tự, đến đúng quầy giao dịch, được cán bộ giải thích rất nhiệt tình, dễ chịu và thời gian giải quyết cũng khá nhanh chóng. Ảnh: LÊ THOA
Theo nhiều người dân, thủ tục tại đây được xử lý nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu. Từ lúc bước vào Trung tâm, trung bình chỉ mất khoảng 30 phút là có thể ra về, cán bộ hướng dẫn cũng rất tận tình... Ảnh: LÊ THOA
Trung tâm Phục vụ Hành chính Công TP.HCM trang bị robot AI hỗ trợ người dân khi đến làm thủ tục hành chính. Ảnh: LÊ THOA