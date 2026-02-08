100% cử tri tín nhiệm Luật sư Nguyễn Hải Nam ứng cử ĐBQH khóa XVI và Đại biểu HĐND TP.HCM 08/02/2026 18:16

(PLO)- Cử tri phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM đánh giá Luật sư Nguyễn Hải Nam có bản lĩnh chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn tốt; 100% cử tri tín nhiệm ông ứng cử ĐBQH khóa XVI và Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 8-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Luật sư (LS) Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM.

LS Nguyễn Hải Nam được Liên đoàn LS Việt Nam giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI; được Đoàn LS TP.HCM giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

100% cử tri tham dự tán thành, tín nhiệm LS Nguyễn Hải Nam ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Ngoài cử tri nơi cư trú của LS Nam, hội nghị còn có sự tham dự của TS.LS Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, LS Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM...

Sau khi nghe giới thiệu hồ sơ, tóm tắt tiểu sử của LS Nguyễn Hải Nam, các cử tri tại địa phương đã có ý kiến về lối sống, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và quá trình công tác của người ứng cử.

Cử tri Sỹ Hồng Nam (ngụ khu phố 29, phường Thạnh Mỹ Tây) nhận xét LS Nguyễn Hải Nam là người có lối sống hòa nhã với bà con, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật. Theo cử tri, đối chiếu với các quy định pháp luật, LS Nam hoàn toàn đủ tiêu chuẩn trở thành đại biểu của dân.

Cử tri Sỹ Hồng Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Cử tri Nguyễn Cao Nghĩa cho rằng LS Nam hoàn toàn xứng đáng ứng cử ĐBQH và Đại biểu HĐND TP.HCM. "Tôi mong LS Nam khi trúng cử sẽ có những đóng góp giúp đời sống an sinh xã hội của người dân tốt hơn. Đồng thời giúp người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các quy định pháp luật" - cử tri Nghĩa nêu kỳ vọng.

Cử tri Nguyễn Cao Nghĩa chia sẻ kỳ vọng. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Giúp tiếng nói của cử tri được chuyển hóa thành các chính sách thực tiễn Luật sư Nguyễn Hải Nam là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và Đại biểu HĐND. Thay mặt Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tôi bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối đối với việc giới thiệu Luật sư Nguyễn Hải Nam ứng cử ĐBQH là Đại biểu HĐND TP.HCM. TS.LS Đỗ Ngọc Thịnh (bìa trái) tại Hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG LOAN Với tư cách là một luật sư, ông Nam không chỉ am hiểu sâu sắc pháp luật mà còn có bản lĩnh bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đây là những tố chất then chốt của một ĐBQH trong việc tham gia xây dựng pháp luật và giám sát tối cao. ​Việc một luật sư có tâm, có tầm tham gia nghị trường sẽ giúp tiếng nói của cử tri được chuyển hóa thành các chính sách thực tiễn, minh bạch. Tôi tin tưởng luật sư Nguyễn Hải Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đại diện cho nhân dân. TS.LS ĐỖ NGỌC THỊNH - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Cử tri Thu Huệ chia sẻ vô cùng ấn tượng với tiểu sử và quá trình công tác của LS Nguyễn Hải Nam. Cử tri Huệ đánh giá LS Nam là một ứng viên chất lượng cho vị trí ĐBQH và Đại biểu HĐND TP.HCM; nếu LS Nam trúng cử thì đây là niềm hãnh diện và may mắn cho người dân ở khu phố.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết tín nhiệm bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cử tri tham dự tán thành, tín nhiệm LS Nguyễn Hải Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Chia sẻ tại hội nghị, LS Nguyễn Hải Nam cảm ơn sự tin tưởng của cử tri phường Thạnh Mỹ Tây. Ông cho biết đây là vinh dự to lớn, đồng thời cũng là những trách nhiệm rất nặng nề; cần phải dành rất nhiều thời gian, tâm huyết cho công việc mới hoàn thành được.

LS Nam cũng cho biết nếu được trúng cử ĐBQH và Đại biểu HĐND TP.HCM, chương trình hành động của ông sẽ bao gồm 4 nội dung chính.

Thứ nhất là làm cầu nối giữa nhân dân và các cơ quan Nhà nước.

Thứ hai là đóng góp xây dựng pháp luật, chính sách và thực thi an sinh xã hội.

Thứ ba là thực hiện trách nhiệm giám sát hoạt động của bộ máy Nhà nước và thực thi pháp luật và cuối cùng là gắn kết nguồn lực của đội ngũ LS với đời sống xã hội và sự phát triển của đất nước, địa phương.