Luật sư Hà Hải được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI 06/02/2026 21:35

Tối 6-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (TP.HCM) phối hợp với UBND phường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Pháp luật và Trợ giúp pháp lý Liên đoàn Luật sư Việt Nam, người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị do ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng và ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đồng chủ trì. Hội nghị có sự tham dự đầy đủ của các cử tri khu phố 21, bảo đảm điều kiện tổ chức theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu hồ sơ, tóm tắt tiểu sử của LS Hà Hải. Qua thảo luận, nhiều ý kiến nhận xét đánh giá cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và quá trình công tác của ứng cử viên.

Cử tri Hồ Đắc Thành, Bí thư Chi bộ khu phố 21, nhận xét LS Hà Hải có phẩm chất đạo đức tốt, cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Ông Hồ Đắc Thành, Bí thư Chi bộ khu phố 21, phường Diên Hồng, TP.HCM.

Theo cử tri Thành, LS Hà Hải có trình độ học vấn, chuyên môn phù hợp, uy tín trong nghề nghiệp, đồng thời tích cực đóng góp cho địa phương thông qua các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp các quỹ do địa phương phát động, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Bên cạnh đó, LS Hà Hải còn phối hợp với chính quyền tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, như Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình…

Cùng quan điểm, cử tri Lê Thị Thu Hồng, Trưởng khu phố 21, đánh giá LS Hà Hải là người có tâm với nghề, nhiệt tình, năng nổ trong các hoạt động cộng đồng.

﻿Bà Lê Thị Thu Hồng, Trưởng khu phố 21, phường Diên Hồng, TP.HCM

Cử tri Hồng cho biết LS Hà Hải đã đề xuất và triển khai nhiều mô hình hiệu quả tại địa phương, tiêu biểu là tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường thông qua hình thức phiên tòa giả định. Qua xem xét lý lịch, bằng cấp và quá trình công tác, cử tri nhận thấy LS Hà Hải bảo đảm đầy đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội, đồng thời tích cực đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nhà tình thương.

Phát biểu tại hội nghị, LS Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, đại diện Đoàn Luật sư TP.HCM, cảm ơn chính quyền và nhân dân địa phương đã tổ chức hội nghị chu đáo, đúng quy định.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM.

LS Hậu cho biết đây là lần đầu tiên Đoàn Luật sư TP.HCM giới thiệu nhân sự của Đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội. Các ý kiến góp ý của cử tri được đánh giá là thẳng thắn, chân thành và mang tính xây dựng.

LS Hậu bày tỏ mong muốn, dù ở bất kỳ cương vị nào, ứng cử viên cũng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn, gắn bó với người dân, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đề xuất những giải pháp, sáng kiến đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết tín nhiệm bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cử tri tham dự tán thành, tín nhiệm LS Hà Hải ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, LS Hà Hải bày tỏ sự cảm ơn, trân trọng trước sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, góp phần tạo điều kiện phát triển cho địa phương và TP.HCM, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.