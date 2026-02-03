TP.HCM thống nhất danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 03/02/2026 16:07

(PLO)- Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thống nhất 100% thỏa thuận danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm 60 người; danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 221 người.

Ngày 3-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, hội nghị hiệp thương lần 2 là bước có tính chất quyết định trong quy trình hiệp thương theo luật định, nhằm đánh giá chất lượng nhân sự cụ thể và lập danh sách sơ bộ người ứng cử.

Đại biểu tại hội nghị giơ thẻ cho biểu quyết về danh sách sơ bộ. Ảnh: VĂN MINH

Ông Nguyễn Phước Lộc lưu ý việc lập danh sách phải bảo đảm dân chủ, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, qua đó lựa chọn những người hội đủ “tâm - tầm - trí”, tiêu biểu về đức, tài và khả năng đóng góp cho hoạt động của cơ quan dân cử.

Ông cũng đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan; rà soát kỹ cơ cấu, thành phần và chất lượng từng người ứng cử, lựa chọn những cá nhân đủ bản lĩnh, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân TP.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về danh sách sơ bộ.

Kết quả, hội nghị thống nhất 100% thỏa thuận danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm 60 người; danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 221 người (có 1 người rút).

Phát biểu bế mạc, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đề nghị khẩn trương tổ chức tập huấn hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử; triển khai ngay việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử.

Đồng thời, chuẩn bị các nội dung để tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.