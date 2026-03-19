Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn thanh tra chống khai thác IUU của EC 19/03/2026 18:54

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực chống khai thác IUU không chỉ vì khuyến cáo của EC mà vì phát triển nghề cá bền vững và uy tín, danh dự quốc gia.

Chiều 19-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC). Đoàn do ông Fernando Andresen Guimaraes, Vụ trưởng Vụ Quản trị Đại dương quốc tế và Nghề cá Bền vững làm trưởng đoàn sang Việt Nam thực hiện kiểm tra lần thứ 5 về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Vụ trưởng Vụ Quản trị Đại dương quốc tế và Nghề cá Bền vững Fernando Andresen Guimaraes. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng khẳng định Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU với tinh thần cầu thị “lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng tình cảm từ trái tim và cam kết bằng hành động cụ thể”.

Hoan nghênh đoàn thanh tra của EC có chuyến làm việc thực chất, hiệu quả, Thủ tướng khẳng định Liên minh châu Âu (EU) là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đánh giá quan hệ hai bên, đặc biệt sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Thủ tướng cho rằng tin cậy chính trị không ngừng được củng cố. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tăng trưởng liên tục và còn nhiều dư địa.

EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN và lớn thứ 16 trên thế giới, với tổng kim ngạch song phương năm 2025 đạt gần 74 tỉ USD. Hiện EU là nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam.

Cùng với Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, Thủ tướng cho rằng Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy đầu tư, giúp doanh nghiệp EU kết nối với ASEAN. Thủ tướng tin rằng quan hệ giữa Việt Nam với EU và các nước thành viên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Chia sẻ về chiến lược phát triển đất nước, Thủ tướng cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là phát triển nghề cá bền vững.

Nhấn mạnh Việt Nam nỗ lực chống khai thác IUU vì danh dự quốc gia, Thủ tướng chân thành cảm ơn EC đã đồng hành. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của EC trong vấn đề này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chính phủ, các bộ ngành, địa phương và ngư dân đã triển khai đồng bộ giải pháp phòng, chống IUU. Việt Nam tập trung hoàn thiện pháp luật, xử phạt nghiêm vi phạm, quản lý chặt đội tàu và kiểm soát nguồn gốc thủy sản nhập khẩu. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, đảm bảo sinh kế cho ngư dân.

Trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện, Thủ tướng cho biết Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ và tin tưởng EC sẽ xem xét gỡ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Ông Fernando Andresen Guimaraes và đoàn công tác bày tỏ vinh dự, đánh giá cao cam kết mạnh mẽ từ Chính phủ Việt Nam. Trưởng đoàn EC ghi nhận nỗ lực, tiến bộ ấn tượng của Việt Nam trong 8 năm qua. Đặc biệt là việc xây dựng hệ thống kiểm soát mạnh, lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá (VMS) và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Ông Fernando Andresen Guimaraes tin tưởng Việt Nam sẽ khắc phục các hạn chế, đáp ứng khuyến cáo của EC để quản lý tốt nghề cá và cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam.