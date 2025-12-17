Thủ tướng: Kiên quyết tuyên chiến với khai thác IUU, không né tránh trách nhiệm 17/12/2025 09:09

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quyết liệt, thần tốc hơn nữa, kiên quyết tuyên chiến với khai thác IUU, tuyệt đối không hình thức, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm việc nào dứt việc đó.

Tối 16-12, phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cuộc họp được kết nối trực tiếp tới các tỉnh, thành phố ven biển.

Trong tuần, không phát hiện tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Theo báo cáo của Bộ NN&MT, tổng số tàu cá hiện có của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên Vnfishbase là 79.231/79.231 tàu cá (đạt 100%).

Hoạt động truy xuất nguồn gốc được triển khai tích cực với cả sản phẩm thủy sản khai thác trong nước và nhập khẩu. Trong tuần, không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

Cuộc họp được kết nối trực tiếp tới các tỉnh, thành phố ven biển. Ảnh: VGP

Về xử phạt các lô hàng cá kiếm vi phạm theo khuyến nghị của EC, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định khởi tố vụ án đối với Công ty TNHH T&H Nha Trang và Công ty TNHH Thịnh Hưng. Công tác thông tin, truyền thông về nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, nhiều nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu và tiến độ đề ra.

Tại cuộc họp, các đại biểu tiếp tục rà soát, kiểm điểm lại các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU mà lãnh đạo Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành, địa phương. Với mục tiêu xuyên suốt chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài để thực hiện "mục tiêu kép”.

Một là gỡ "thẻ vàng" của EC; hai là cơ cấu lại ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững, hợp pháp, minh bạch, chuyển đổi mạnh mẽ từ đánh bắt sang nuôi trồng, chế biến và tăng cường hợp tác quốc tế.

Xử lý nghiêm doanh nghiệp nhập hàng thủy sản vi phạm khai thác IUU

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các cơ quan, chủ thể có liên quan trong hệ thống chính trị đều phải phát huy cao độ trách nhiệm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải rà soát, kiểm tra lại các công việc. Thủ tướng yêu cầu quyết liệt, thần tốc hơn nữa, kiên quyết tuyên chiến với khai thác IUU, tuyệt đối không hình thức, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; làm việc nào dứt việc đó.

Bên cạnh những địa phương, cơ quan làm tốt phải được ghi nhận, biểu dương, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển nghiêm túc chấn chỉnh, khẩn trương hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ chưa hoàn thành và làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền, đặc biệt là thực hiện đánh giá cán bộ theo Quy định 366-QĐ/TW của Bộ Chính về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương làm tốt công tác quản lý công dân trên địa bàn. Trên cơ sở rà soát, Thanh tra Chính phủ vào cuộc, cá thể hóa trách nhiệm tại các địa phương chậm trễ, chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao trong quản lý đội tàu, ngư dân.

Bộ trưởng NN&MT Trần Đức Thắng phát biểu. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao khẩn trương làm việc, đối chiếu với các nước liên quan để thống nhất thông tin về tàu cá, ngư dân Việt Nam bị bắt giữ, cung cấp danh sách, tình trạng xử lý, trao trả để các cơ quan chức năng trong nước có cơ sở xử lý dứt điểm và truy trách nhiệm đường dây tổ chức, môi giới.

Các cơ quan, địa phương khẩn trương, quyết liệt, nghiêm túc xác minh thông tin, xử lý tàu cá, ngư dân vi phạm, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các chủ thể liên quan.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định khởi tố, Thủ tướng yêu cầu các địa phương còn lại tiếp tục xử lý dứt điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp giấy xác nhận (SC) và chứng nhận (CC) nguồn gốc thủy sản khai thác cho các lô hàng cá kiếm của Công ty TNHH T&H Nha Trang và Công ty TNHH Thịnh Hưng xuất khẩu sang thị trường châu Âu năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm doanh nghiệp nào nhập những lô hàng thủy sản vi phạm khai thác IUU, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) phải có trách nhiệm vào cuộc.

Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội vào cuộc, các địa phương phát động phong trào, các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận trong dư luận xã hội lên án các hành vi vi phạm.

Nhấn mạnh các công cụ đã có trong tay mà không làm được thì trách nhiệm thuộc về người quản lý, Thủ tướng yêu cầu các địa phương, bộ, ngành sử dụng hết các công cụ đã có, rà soát lại các công cụ pháp lý, phương tiện, nếu cần thì đề xuất cấp có thẩm quyền, Chính phủ sẽ bổ sung ngay các công cụ, phương tiện, kinh phí theo thẩm quyền.

Khẩn trương ban hành chính sách chuyển đổi nghề cho ngư dân

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ NN&MT thống nhất hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương làm báo cáo và khẩn trương hoàn thiện Báo cáo tiến độ gửi EC theo đúng yêu cầu, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, có số liệu kiểm chứng; tiếp tục thường xuyên trao đổi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với EC để kịp thời cung cấp thông tin khi bạn yêu cầu.

Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát vùng biển giáp ranh với các nước; kiểm soát chặt tàu cá xuất/nhập bến; kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu không đủ điều kiện.

Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương đẩy nhanh điều tra, xử lý nghiêm các đường dây môi giới, tổ chức đưa tàu cá/ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài và các hành vi hợp thức hóa hồ sơ, gian lận trong chuỗi cung ứng; phối hợp làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan các vụ việc/lô hàng có dấu hiệu vi phạm IUU.

Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ vào cuộc, cá thể hóa trách nhiệm tại các các địa phương chậm trễ, chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao trong quản lý đội tàu, ngư dân. Ảnh: VGP

UBND các tỉnh, thành phố ven biển, có tàu cá tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản, kiểm soát tàu cá "3 không"; kiểm tra, giám sát tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng (kể cả cảng cá tư nhân) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời kịp thời xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển; đặc biệt kiên quyết ngăn chặn, không để phát sinh tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Hiện mới có 7/22 tỉnh, thành phố ban hành chính sách chuyển đổi nghề cho người dân. Do đó Thủ tướng yêu cầu trong vòng 5 ngày nữa, 15 tỉnh, thành còn lại phải hoàn thành việc ban hành chính sách chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, truyền thông về các hoạt động chống khai thác IUU của Việt Nam.