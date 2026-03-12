Báo Nhân Dân ra mắt chuyên trang Quốc hội Việt Nam 12/03/2026 08:45

(PLO)- Chuyên trang Quốc hội Việt Nam là kênh báo chí dữ liệu hiện đại, cung cấp góc nhìn toàn diện về lịch sử 80 năm Quốc hội và hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sáng 12-3, Báo Nhân Dân chính thức ra mắt chuyên trang Quốc hội Việt Nam tại địa chỉ https://nhandan.vn/quoc-hoi.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Báo Nhân Dân nhằm lan tỏa thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-1946).

Chuyên trang gồm 9 chuyên mục: Cơ cấu tổ chức; Lập hiến, lập pháp, quyết sách lớn; Giám sát tối cao; Đại biểu với cử tri; Đối ngoại; Tin tức; Đối thoại chính sách; Multimedia; Hỏi/đáp.

Chuyên mục Cơ cấu tổ chức cung cấp thông tin nền tảng về hệ thống tổ chức bộ máy và những đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chuyên mục Lập hiến, lập pháp, quyết sách lớn đăng tải nội dung về quá trình xây dựng, hoàn thiện Hiến pháp, pháp luật. Chuyên mục cũng giới thiệu đổi mới trong kỹ thuật lập pháp, quy trình soạn thảo và thẩm tra luật. Các nội dung trọng tâm, vấn đề còn nhiều ý kiến và tác động dự kiến của từng đạo luật đối với đời sống kinh tế - xã hội cũng được cập nhật liên tục.

Chuyên mục Giám sát tối cao cung cấp thông tin toàn diện về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan. Thông tin đậm nét về hoạt động chất vấn - trả lời chất vấn tại nghị trường cùng các mô hình giám sát hiệu quả sẽ được ghi nhận tại đây.

Chuyên mục Đại biểu với cử tri phản ánh các cuộc tiếp xúc cử tri, báo cáo tổng hợp ý kiến và kiến nghị của nhân dân. Qua đó, chuyên trang giới thiệu các sáng kiến từ thực tiễn địa phương, góp phần tăng cường tính đại diện của đại biểu Quốc hội.

Chuyên mục Đối ngoại cập nhật hoạt động của Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện song phương và đa phương. Chuyên mục Tin tức đăng tải thông tin bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và các thông tin nhân sự cấp cao.

Chuyên mục Đối thoại chính sách là nơi tổ chức các cuộc tọa đàm, thảo luận chuyên sâu về vấn đề lập pháp. Các chuyên gia, đại biểu và nhà quản lý sẽ làm rõ nội dung chính sách, dự luật đang được xã hội quan tâm.

Chuyên mục Multimedia và Hỏi/đáp cung cấp kiến thức nền tảng, giải đáp thắc mắc của cử tri về quy trình ban hành luật, sự khác nhau giữa chất vấn và giám sát chuyên đề.

Điểm nhấn trên trang chủ là chuỗi Infographic “Hành trình 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam”. Dữ liệu được thiết kế như một “bản đồ thời gian” trực quan, giúp bạn đọc nắm bắt các dấu mốc quan trọng của Quốc hội gắn liền với sự phát triển của đất nước.

Với cách tiếp cận hiện đại, chuyên trang Quốc hội Việt Nam là kênh báo chí dữ liệu sinh động. Chuyên trang góp phần lan tỏa tinh thần minh bạch, trách nhiệm giải trình và giúp độc giả hiểu rõ hơn vai trò của Quốc hội trong tiến trình xây dựng đất nước.