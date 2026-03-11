Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM nêu hướng phát triển du lịch tại Bà Rịa 11/03/2026 18:16

(PLO)- Sở VH-TT có thể phối hợp với phường Bà Rịa và các địa phương tổ chức giải thể thao quy mô lớn, qua đó quảng bá hình ảnh di tích Nhà Tròn, làng nghề truyền thống và các điểm đến hấp dẫn.

Ngày 11-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bà Rịa và phường Long Hương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị diễn ra trực tiếp tại phường Bà Rịa, kết nối trực tuyến đến điểm cầu phường Long Hương.

Theo phân bổ của Ủy ban bầu cử, phường Bà Rịa và phường Long Hương thuộc đơn vị bầu cử số 4 của Quốc hội khóa XVI và đơn vị bầu cử số 11 của HĐND Thành phố khóa XI.

Các ứng cử viên ĐBQH Khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI tiếp xúc cử tri tại phường Bà Rịa, kết nối trực tuyến phường Long Hương.

Những người ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 4 gồm: ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM.

Những người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI tại đơn vị bầu cử số 11 gồm: Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM; bà Lê Thị Bích Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bà Rịa; ông Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ; ThS.BS Trần Bá Lân, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, ứng cử viên ĐBQH Khóa XVI tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Bà Rịa, phường Long Hương. Ảnh: TG

Trình bày chương trình hành động, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, chia sẻ các giải pháp phát triển văn hóa, thể thao, du lịch nhằm khai thác tiềm năng của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như hai phường Bà Rịa và Long Hương.

Theo bà Thúy, cấu trúc phát triển không gian mới của TP.HCM xác định tuyến sông Nhà Bè - Lòng Tàu - Thị Vải đóng vai trò quan trọng. Tuyến này kết nối TP.HCM, Bình Dương với hệ thống cảng nước sâu Thị Vải - Cái Mép tại Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành siêu đô thị đồng bộ cảng biển, cảng sông và đường bộ.

Định hướng phát triển TP.HCM sẽ phát huy tài nguyên của vùng đất Bà Rịa – Vũng Tàu. Hai phường Bà Rịa và Long Hương đã đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và đẩy mạnh ngành công nghiệp không khói.

Với hạ tầng và cơ sở lưu trú đảm bảo nhiều phân khúc, Sở VH-TT có thể phối hợp các địa phương tổ chức giải thể thao kết hợp leo núi, bơi biển, điền kinh quy mô lớn.

Di tích Nhà Tròn, phường Bà Rịa. Ảnh: Khánh Nam

Qua đó, ngành chức năng giới thiệu vẻ đẹp của hệ thống di sản, danh lam thắng cảnh. Các di tích như Nhà Tròn, các đình, miếu thờ tự lâu đời, làng nghề sẽ trở thành điểm đến nổi tiếng, thu hút truyền thông quốc tế và phát triển dịch vụ phụ trợ, tăng thu cho ngân sách địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các phường phát triển thiết chế văn hóa cơ sở. Đồng thời, bà chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng, chương trình nghệ thuật, cải lương đặc sắc để phục vụ, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.