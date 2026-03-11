Siêu dự án AI 2,1 tỉ USD đầu tiên tại TP.HCM dự kiến khởi công dịp 30-4 11/03/2026 11:45

(PLO)- Trung tâm dữ liệu AI đầu tiên tại TP.HCM dự kiến được khởi công vào dịp 30-4 sắp tới ở Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi.

Sáng 11-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM với Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) về đầu tư Trung tâm Dữ liệu Trí tuệ nhân tạo (AI) tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM với Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) về đầu tư Trung tâm dữ liệu AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi. Ảnh: LÊ THOA

Tổng vốn đầu tư khoảng 2,1 tỉ USD

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết dự án Trung tâm dữ liệu AI tại Khu Công nghiệp Tân Phú Trung có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,1 tỉ USD, do liên doanh AIC phối hợp với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc và các đối tác khác thực hiện. Gồm các hạng mục về trung tâm dữ liệu, hạ tầng khu vực, thiết bị, điện, cấp thoát nước và GPU. Toàn bộ vốn đầu tư dự kiến hoàn tất và giải ngân vào cuối quý I-2027.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết dự án có tổng vốn 2.1 tỉ USD. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Thắng, giai đoạn đầu của dự án bao gồm việc phát triển một nhà máy trí tuệ nhân tạo có công suất lên đến 50MW, tương đương khoảng 28.000 đơn vị xử lý đồ họa (GPU), được triển khai tại Lô B2-1, Khu Công nghiệp Tân Phú Trung.

Dự án được định hướng sẵn sàng cho vận hành thương mại theo lộ trình, nhằm cung cấp năng lực điện toán phục vụ các nhu cầu trí tuệ nhân tạo, điện toán hiệu năng cao cho khách hàng trong nước và quốc tế, cũng như các nhu cầu trí tuệ nhân tạo có chủ quyền của Việt Nam.

Nhà đầu tư cho biết công nghệ của dự án bảo đảm phù hợp với xu hướng phát triển chung, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Mục tiêu của dự án là xây dựng hạ tầng dữ liệu hiện đại, đạt chuẩn quốc tế; thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các ngành, lĩnh vực; góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu – phát triển công nghệ và phát triển kinh tế số tại TP.HCM.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM với Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC). Ảnh: LÊ THOA

Ông Lâm Đình Thắng khẳng định việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hôm nay không chỉ có ý nghĩa trong việc triển khai một dự án cụ thể, mà còn thể hiện sự chủ động, tích cực của TP.HCM trong mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác quốc tế có uy tín trong lĩnh vực công nghệ.

Thông qua hợp tác này, TP có điều kiện tiếp cận các mô hình, phương thức và giải pháp tiên tiến trong đầu tư, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu quy mô lớn, qua đó tạo động lực mới cho phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của TP.

Dự kiến khởi công dịp 30-4

Về phía liên doanh nhà đầu tư, ông Oliver Jones, đồng sáng lập Tập đoàn AIC, bày tỏ tiến độ dự án diễn ra nhanh hơn suy nghĩ ban đầu. Ông cảm ơn sự hỗ trợ của TP.HCM trong quá trình triển khai dự án.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LÊ THOA

Ông Oliver Jones đánh giá chính quyền TP.HCM đã hỗ trợ tốt về chính sách và thủ tục. Đồng thời, bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của TP.HCM để cho thế giới thấy rằng Việt Nam luôn đứng sau, ủng hộ những sáng kiến công nghệ quan trọng.

“Chúng tôi mong muốn Trung tâm dữ liệu AI này sẽ trở thành trọng tâm công nghệ không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khu vực Đông Nam Á” – ông Oliver Jones nhấn mạnh.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng; các đơn vị có liên quan cũng cam kết đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, nước cho dự án.

Dự kiến Trung tâm dữ liệu AI sẽ khởi công dịp 30-4. Ảnh: LÊ THOA

Hiện nay, theo định hướng của TP.HCM, dự án sẽ được khởi công vào ngày 30-4. Theo ông Tâm, TP.HCM là địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng Trung tâm dữ liệu AI. Trên thế giới cũng không có nhiều quốc gia xây dựng được, chỉ có một số nước tiên tiến hàng đầu, trong đó có Hoa Kỳ.

Ông Tâm cho biết Trung tâm dữ liệu AI là trái tim của cơ sở hạ tầng công nghệ thông minh và là tiền đề để TP.HCM xây dựng TP thông minh; giúp giải quyết nhiều vấn đề hiện nay từ kẹt xe đến ngập lụt. Do vậy, ông mong TP.HCM mạnh dạn ủng hộ để dự án sớm triển khai. Qua đó, dự án không chỉ cung cấp dịch vụ cho khách hàng quốc tế mà còn đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM, giúp TP.HCM trở thành TP thông minh.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh dự án Trung tâm dữ liệu AI được lãnh đạo TP rất quan tâm, ưu ái. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh dự án Trung tâm dữ liệu AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung là dự án đầu tiên về AI Data Center tại TP.HCM nên lãnh đạo TP rất quan tâm, ưu ái. Chỉ trong một thời gian ngắn đã đi đến ký kết và dự kiến khởi công vào dịp 30-4 sắp tới. Tất cả các cam kết từ phía TP.HCM và nhà đầu tư đã được thể hiện rõ trong bản ký kết.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị các bên hợp tác phải thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của mình như đã cam kết. Ông cũng chúc cho sự hợp tác giữa các bên bền chặt, hiệu quả và dự án này sớm đi vào hoạt động, đóng góp vào sự phát triển chung theo tinh thần “win-win”.