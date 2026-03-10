CSGT mở đường cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim thoát chết trong gang tấc 10/03/2026 18:13

Chiều 10-3, đại diện Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP.HCM xác nhận hai cán bộ CSGT thuộc Tổ CSGT Xuyên Mộc đã kịp thời hỗ trợ dẫn đường cho một xe taxi chở bệnh nhân nhồi máu cơ tim đi cấp cứu, giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

2 CSGT hỗ trợ xe taxi đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Trước đó, chiều 9-3, một cuộc đua với tử thần đã diễn ra trên Quốc lộ 55, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng từng giây. Thời điểm trên, anh T., một tài xế taxi đang chở một nam bệnh nhân (ngụ xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) trong tình trạng nguy kịch: Tím tái, khó thở, các triệu chứng điển hình của một cơn nhồi máu cơ tim cấp. Đích đến là Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, một hành trình dài gần 40km, trong khi tình trạng bệnh nhân ngày càng xấu đi.

Tại khu vực chợ Bưng Riềng, xã Xuyên Mộc (TP.HCM), anh T. phát hiện một tổ CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra. Không do dự, người tài xế taxi mở cửa xe, thông báo tình hình nguy kịch của bệnh nhân và đề nghị sự hỗ trợ.

Trên xe, tình trạng bệnh nhân thời điểm trên rất xấu.

Lập tức, hai chiến sĩ CSGT, với sự quyết đoán và tinh thần trách nhiệm, đã nhanh chóng sử dụng xe mô tô chuyên dụng, bật còi và đèn ưu tiên, dẫn đường cho xe taxi chở bệnh nhân. Trong suốt quãng đường gần 40km, họ không chỉ là những người dẫn đường mà còn là những người điều tiết giao thông, tạo ra một hành lang an toàn, giúp phương tiện chở người bệnh di chuyển nhanh nhất có thể.

2 chiến sĩ CSGT kịp thời hỗ trợ bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Nhồi máu cơ tim là một "kẻ giết người thầm lặng", nơi mà thời gian là kẻ thù lớn nhất. Việc được cấp cứu kịp thời trong "thời gian vàng" là vô cùng quan trọng, quyết định khả năng sống sót và phục hồi của bệnh nhân. Hai chiến sĩ CSGT đã không chỉ dẫn đường mà còn dẫn lối cho hy vọng, tạo ra một cơ hội sống mong manh nhưng quý giá cho người bệnh.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của hai chiến sĩ CSGT, xe chở bệnh nhân đã đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trong thời gian ngắn nhất. Các y, bác sĩ đã khẩn trương tiếp nhận và cấp cứu, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Đó là cái kết có hậu cho một hành trình nghẹt thở, một minh chứng cho sức mạnh của sự phối hợp và tình người trong hoạn nạn.