TP.HCM: Phường Phú An thử nghiệm vận hành quy trình bầu cử 10/03/2026 16:06

(PLO)- Phường Phú An tổ chức vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm kiểm tra quy trình tổ chức, kịp thời rút kinh nghiệm trước ngày bầu cử chính thức.

Ngày 10-3, phường Phú An, TP.HCM, tổ chức vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham gia của hơn 100 cử tri minh họa.

Ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư phường Phú An, TP.HCM, kiểm tra khu vực bầu cử trước khi vận hành thử nghiệm. Ảnh: LÊ ÁNH

Buổi vận hành được tổ chức tại khu vực bỏ phiếu số 26, khu phố Phú Thuận, thuộc đơn vị bầu cử số 6.

Chương trình được thực hiện đầy đủ các bước như trong ngày bầu cử chính thức nhằm giúp các tổ bầu cử nắm vững quy trình, đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị của địa phương.

Quy trình của bầu cử được phường Phú An thực hiện đúng quy định. Ảnh: LÊ ÁNH

Mở đầu chương trình là nghi thức chào cờ, hát Quốc ca. Sau đó, đại diện Tổ bầu cử phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử, đồng thời kiểm tra và niêm yết thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ (di động) trước sự chứng kiến của cử tri.

Sau phần khai mạc, các cử tri minh họa lần lượt thực hiện quy trình bỏ phiếu. Tại khu vực tiếp đón, thành viên Tổ bầu cử phát phiếu và hướng dẫn cử tri cách thức tham gia bầu cử.

Các cử tri minh họa thực hiện bầu cử thử. Ảnh: LÊ ÁNH

Tổ bầu cử sẽ đưa thùng phiếu phụ đến tận nhà cử tri để bỏ phiếu nếu cử tri không thể đi lại được. Ảnh: LÊ ÁNH

Điểm bầu cử bố trí ba phòng gạch phiếu. Sau khi hoàn tất việc gạch phiếu, cử tri lần lượt bỏ phiếu vào ba thùng phiếu có màu sắc khác nhau để phân biệt giữa phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND TP.HCM và HĐND phường Phú An.

Bên cạnh đó, điểm bầu cử còn bố trí một thùng phiếu di động để dự phòng cho các trường hợp cử tri bị bệnh hoặc không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Khi đó, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà để cử tri thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Kết thúc quá trình bỏ phiếu, Tổ bầu cử kiểm phiếu theo đúng trình tự.

Ngay sau buổi vận hành thử nghiệm, phường Phú An đã họp rút kinh nghiệm để đảm bảo công tác bầu cử trong ngày chính thức được đảm bảo. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngay sau buổi vận hành thử nghiệm, lãnh đạo phường Phú An cùng toàn thể thành viên Ủy ban bầu cử và đại diện các khu phố đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá lại toàn bộ quá trình vận hành để kịp thời khắc phục những thiếu sót, bảo đảm ngày bầu cử chính thức diễn ra đúng quy trình, quy định và an toàn.

Lãnh đạo UBND phường Phú An cho biết việc tổ chức vận hành thử nghiệm nhằm tạo điều kiện để các tổ bầu cử làm quen với quy trình, đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp và xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế. Qua đó, địa phương sẽ rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh những nội dung còn thiếu sót.