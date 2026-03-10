Ông Nguyễn Xuân Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ mới 10/03/2026 14:43

Ngày 10-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Hội đồng Lý luận Trung ương, gồm Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng, trong đó có một Phó Chủ tịch thường trực, một Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng.

Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031, là ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII.

Ba Phó Chủ tịch Hội đồng gồm ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực; ông Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Tổng Thư ký.

Hội đồng còn có 34 Ủy viên không chuyên trách Hội đồng là lãnh đạo, chuyên gia đến từ các bộ, ngành, học viện, trường đại học và nhiều nhà khoa học uy tín trên cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: NHÂN DÂN

Xây dựng các văn kiện trình Đại hội XV của Đảng

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh những năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã có nhiều đóng góp rất quan trọng trong công tác nghiên cứu, phát triển lý luận của Đảng ta, đặc biệt là về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tiến hành những tổng kết lớn. Hội đồng cũng đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng, hoàn thiện các văn kiện quan trọng của Đảng, đặc biệt là các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, định hướng con đường phát triển của đất nước trong thời gian dài.

“Việc sớm kiện toàn và ra mắt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 ngay sau Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương hành động, đưa công tác lý luận đồng hành cùng với các nhiệm vụ lớn của Đảng và của đất nước. Hội đồng nhiệm kỳ mới được kiện toàn theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời cũng thể hiện rõ chủ trương của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư vấn chiến lược” - Tổng Bí thư nêu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Hội đồng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trung tâm quốc gia về đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng, tạo điều kiện thuận lợi để gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đào tạo cán bộ và phát triển tri thức khoa học chính trị.

Thành phần của Hội đồng nhiệm kỳ mới cũng có nhiều đổi mới quan trọng với sự tham gia của các nhà lý luận, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành và nhiều nhà lãnh đạo, quản lý giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Theo Tổng Bí thư, sự kết hợp giữa lực lượng kế cận của các nhà khoa học giàu kinh nghiệm thể hiện rõ tinh thần kế thừa và phát triển, đảm bảo tính liên tục. Đồng thời, tạo động lực cho sự đổi mới sáng tạo trong hoạt động để Hội đồng Lý luận Trung ương thực sự trở thành nơi hội tụ, kết tinh trí tuệ của đội ngũ các nhà lý luận, các chuyên gia, các nhà hoạt động thực tiễn, là “túi khôn” của Đảng, là trung tâm nghiên cứu và tư vấn chiến lược những vấn đề lớn của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN

Ông cũng nêu rõ trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Hội đồng Lý luận Trung ương có những trọng trách hết sức quan trọng. Từ đó, Tổng Bí thư yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục khẳng định và nâng tầm vai trò hạt nhân, nòng cốt trong công tác lý luận của Đảng.

"Hội đồng cũng cần phải phát huy mạnh mẽ, có hiệu quả vai trò tư vấn cho Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xem xét, quyết định những vấn đề chiến lược và định hướng phát triển lớn của đất nước. Công tác lý luận phải thực sự đi trước một bước, góp phần soi sáng con đường phát triển của đất nước trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng và rất phức tạp” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Hội đồng cần phát huy vai trò chủ đạo trong công tác tổng kết thực tiễn, nhất là tổng kết những chặng đường lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam và tiếp tục phát triển hệ thống lý luận của Đảng. Thời gian tới, Hội đồng có trách nhiệm đặc biệt quan trọng trong việc tham gia vào nhiệm vụ tổng kết 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hội đồng cần đóng góp tích cực, có trách nhiệm cao vào việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội XV của Đảng. “Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Hội đồng Lý luận Trung ương qua nhiều nhiệm kỳ Đại hội. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận toàn diện và tổng kết thực tiễn sâu sắc, các văn kiện của Đại hội không chỉ xác định mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trong một nhiệm kỳ mà còn định hình tầm nhìn chiến lược cho sự lãnh đạo của Đảng, của sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới” - Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.

Đổi mới tư duy, phương pháp trong nghiên cứu lý luận của Đảng

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng cần phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan nghiên cứu trong cả nước triển khai thật tốt chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2026-2030 và nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện, phát triển lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Thông qua đó, Hội đồng và Học viện có thể đóng góp những luận cứ khoa học quan trọng giúp cho các văn kiện của Đảng vừa có nền tảng lý luận vững chắc vừa phản ánh đúng yêu cầu của xu thế phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031 Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN

Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng. “Công tác nghiên cứu khoa học nói chung và công tác nghiên cứu lý luận của Đảng nói riêng cần được đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương pháp” - Tổng Bí thư chỉ rõ.

Hội đồng phát huy vai trò là trung tâm tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà hoạt động thực tiễn trong và ngoài nước, mở rộng mạng lưới trí thức, tăng cường kết nối với các trung tâm nghiên cứu, phát huy các hình thức hợp tác nghiên cứu liên ngành và liên kết quốc tế, tăng cường công tác đối ngoại về mặt lý luận, mở rộng các hoạt động trao đổi lý luận, đối thoại chính sách với các Đảng Cộng sản, các đảng cầm quyền, các tổ chức nghiên cứu trên thế giới.

Theo Tổng Bí thư, thông qua đó, công tác lý luận của Đảng không chỉ tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại mà còn góp phần lan tỏa những giá trị lý luận thực tiễn của cách mạng Việt Nam ra thế giới, đóng góp tích cực vào những xu hướng, những phong trào tiến bộ, phong trào cộng sản, phong trào chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới…

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng với truyền thống và kinh nghiệm quý báu đã được tích lũy trong nhiều nhiệm kỳ, cùng với sự đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần làm cho lý luận thực sự trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới của đất nước.