Đại hội XIV của Đảng - Đại hội của những điều đặc biệt

(PLO)- GS-TSKH Phan Xuân Sơn khẳng định: Với diễn biến nhanh chóng hơn một năm qua thì có thể tin tưởng nhiệm kỳ Đại hội XIV sẽ là một nhiệm kỳ hành động, nói ít làm nhiều, làm có kết quả.

Đại hội XIV của Đảng đánh dấu mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Văn kiện đại hội đặt ra những nhiệm vụ to lớn, quan trọng; vừa mang tính cấp bách vừa có tầm chiến lược lâu dài; thể hiện sự thống nhất ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, GS Chính trị học -TSKH Phan Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng Đại hội XIV là một trong ba kỳ đại hội đặc biệt nhất trong lịch sử Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Những kỳ đại hội đặc biệt

. Phóng viên: Thưa ông, trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng, giới nghiên cứu đã có những thảo luận, đánh giá như thế nào về kỳ đại hội vừa bế mạc?

+ GS-TSKH Phan Xuân Sơn: Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rộng, hẹp, chính thức hoặc mang tính bàn trà về đời sống chính trị sôi động những ngày qua, cũng như cả nhiệm kỳ Đại hội XIII với nhiều biến động, mà điểm nút là Đại hội XIV vừa diễn ra đã rất thành công.

Nhìn toàn diện, chúng ta thấy Đại hội XIV dù là sinh hoạt định kỳ của Đảng nhưng rất đặc biệt, rất khác so với các đại hội trước đó. Từ sau Hội nghị thành lập Đảng năm 1930 đến nay, Đảng ta đã trải qua 14 kỳ đại hội, trong đó chúng tôi nhận thấy có ba kỳ đại hội đặc biệt.

Đại hội II năm 1951 đưa Đảng ra công khai và xác lập đường lối cho cuộc tổng phản công đi đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp; Đại hội VI năm 1986 là đại hội mở ra công cuộc Đổi mới. Và đến Đại hội XIV này, chúng ta tổng kết 40 năm đổi mới, quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

. Căn cứ nào để có thể nhận định một đại hội của Đảng là đặc biệt?

+ Thứ nhất là bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi, biến động. Như Đại hội II, lúc ấy là sáu năm sau Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng là sáu năm của cuộc kháng chiến chống Pháp. Bên trong, ta đã tích lũy kinh nghiệm, bước đầu xây dựng được lực lượng vũ trang và thực hiện được một số trận đánh, chiến dịch lớn. Bên ngoài, chúng ta bắt đầu nhận được sự ủng hộ thực chất hơn từ quốc tế. Đường lối của Đại hội II đã được chứng minh bởi chiến thắng Điện Biên 1954 và lập lại hòa bình ở miền Bắc sau đó.

Đến Đại hội VI, đặc biệt ở chỗ đường lối của Đảng có những thay đổi mang tính bước ngoặt, mang tính cách mạng về tư duy, về phương pháp và mục tiêu. Bối cảnh trong nước và quốc tế lúc đó phải đối mặt với những khó khăn kéo dài. Đại hội VI đã đưa cả nước sang quỹ đạo mới - quỹ đạo Đổi mới, với những thành quả mà sau đó cũng như đến nay chúng ta vẫn cảm nhận được.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng vào chiều 23-1. Ảnh: TTXVN

Giải mã tính đặc biệt của Đại hội XIV

. Vậy Đại hội XIV này có gì đặc biệt?

+ Bối cảnh bên ngoài đang có những thay đổi nhanh chóng sau thời gian dài hậu Chiến tranh lạnh khá ổn định. Thế giới từ đơn cực chuyển sang đa cực, thậm chí là đa cực, đa trung tâm. Đặc biệt cạnh tranh địa chính trị là không thể đoán định. Xung đột Nga - Ukraine, điểm nóng Trung Đông… là biểu hiện nóng của cạnh tranh nước lớn gay gắt mà báo cáo chính trị Đại hội XIV đánh giá là đang trong giai đoạn định hình trật tự thế giới mới.

Đặc biệt, cách mạng khoa học công nghệ đang có nhiều đột phá, mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới. Sự phát triển ấy không còn là vũ bão như các đánh giá trước kia nữa, mà phải nói là đang có sự bùng nổ và với những tác động rất nhanh chóng, khác biệt, khó đoán định, khó dự báo xa.

Trước đây, cách mạng công nghệ chủ yếu tác động tới mặt sản xuất, thể hiện qua máy móc, công cụ, quản lý, phân phối. Nhưng nay, sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trên không gian ảo, Internet đang tác động trực tiếp đến cả chính trị, xã hội, văn hóa, tâm lý cũng như nhận thức của con người.

Trong sản xuất, trước đây chúng ta chỉ đề cập tới các vấn đề năng suất, hiệu quả, từ nền kinh tế ống khói sang kinh tế tri thức, còn bây giờ là kinh tế xanh như một đặc trưng của mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Thương mại truyền thống với cửa hàng, cửa hiệu rồi siêu thị, trung tâm thương mại tấp nập là biểu tượng thì nay thấy cửa hàng mặt phố đóng cửa hàng loạt. Thay vào đó là những con người cụ thể, như một cháu ở công ty con gái tôi, bán hàng livestream mà năm qua doanh thu hàng tỉ đồng.

Nếu ngày trước, sở hữu một nhà máy, một cơ sở sản xuất đã tự tin là giàu có thì giờ trong làn sóng cách mạng công nghệ 4.0, ông chủ nhà máy ấy rất có thể trong phút chốc phá sản. Trong khi những người trẻ nắm công nghệ, nắm giữ những thứ tưởng rất “ảo” mới là tỉ phú thật...

Có thể nói kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu mới về tư duy. Tư duy tuyến tính, tuần tự, tiệm tiến, 1+1=2 không còn phù hợp nữa. Phải sẵn sàng cho tư duy phi tuyến tính, thậm chí phi logic, mà trong đó giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển có thể phải bằng các thuật toán, mà kết quả của nó 1+1 không hẳn là 2.

GS-TSKH Phan Xuân Sơn, GS Chính trị học -TSKH Phan Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: LÊ THOA

Nhìn thẳng vào sự thật

. Bối cảnh thế giới và cuộc cách mạng khoa học công nghệ đúng là có những diễn biến rất mới, rất đặc biệt, mang tính thời đại. Ngoài các yếu tố ấy, đâu là những điểm nhấn để nhận định một cách thuyết phục Đại hội XIV là đại hội đặc biệt?

+ Đến nay, chúng ta đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu của Đổi mới mà Đại hội VI đề ra, cả về tư tưởng, chủ trương, đường lối, kể cả các chỉ tiêu. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, thiếu ăn thiếu mặc… GDP chỉ mấy chục tỉ USD, bây giờ chúng ta là một nước có GDP trên 500 tỉ USD, bước vào nước thu nhập trung bình cao. Nước ta hiện nay đứng thứ 32 nền kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, quá trình ấy đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Chúng ta tăng trưởng kinh tế khá nhưng vẫn theo mô hình tăng trưởng cũ, theo chiều rộng. Tăng trưởng vẫn dựa vào lao động giá rẻ, năng suất thấp, thâm dụng tài nguyên, môi trường. Bộ máy trong hệ thống chính trị còn cồng kềnh. Chất lượng cán bộ, đảng viên chưa ngang tầm với đòi hỏi của tình hình mới, có một bộ phận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Nhiều điểm nghẽn đã được Đảng ta chỉ ra như điểm nghẽn hạ tầng, nguồn nhân lực và thể chế. Tất cả điều này chúng ta vẫn đang tháo gỡ.

Điểm đặc biệt là lần này những hạn chế, yếu kém nêu trên được Đảng ta không chỉ nêu ra mà có hành động cụ thể, quyết liệt. Trước Đại hội XIV, một năm rưỡi qua từ khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhận nhiệm vụ, Đảng ta đã thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức, bộ máy; hàng loạt nghị quyết quan trọng được Bộ Chính trị ban hành với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và có giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề đặt ra...

. Bối cảnh nhiệm kỳ Đại hội XIII có làm Đại hội XIV đặc biệt hơn không?

+ Có. Ta có thể liên tưởng tới bối cảnh nhiệm kỳ Đại hội V khi đời sống người dân vô cùng khó khăn. Tổng Bí thư Trường Chinh đã nhận ra nhu cầu đổi mới, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, ông cho gấp rút viết lại các văn kiện để rồi Đại hội VI mở ra công cuộc Đổi mới.

Lần này cũng vậy, nhìn vào bối cảnh từ nhiệm kỳ Đại hội XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã triển khai một loạt việc lớn cho Đại hội XIV. Ngoài sắp xếp lại toàn bộ bộ máy, con người trong hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm còn yêu cầu viết lại văn kiện trên tinh thần mới, mang tính hành động. Tích hợp ba báo cáo vào báo cáo chính trị không chỉ là hình thức mà còn đi vào thực chất nội dung, diễn ngôn cho thấy tinh thần hành động của Đại hội XIV.

Văn kiện Đại hội XIV lần này mang tính hành động rất cao. Lần đầu tiên trong các văn kiện đại hội có riêng một chương trình hành động chi tiết đầu việc, cơ quan chịu trách nhiệm và thời gian thực hiện cùng nguồn lực dự kiến.

Các đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: ĐHĐ

Đại hội XIV tạo khí thế mới, đầy cảm hứng

. Còn những biến động nhân sự nhiệm kỳ Đại hội XIII tác động thế nào tới Đại hội XIV?

+ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, cũng nhờ đó đã làm bộc lộ rõ những mặt hạn chế trong chất lượng cán bộ, đảng viên cũng như hệ thống chính trị. Đó là thành tựu của mấy nhiệm kỳ gần đây, chưa bao giờ các vấn đề suy thoái, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng ta được nhận diện và được chấn chỉnh một cách nghiêm khắc như vậy.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đứng ở trung tâm của sự kiện và được Trung ương tín nhiệm giao trọng trách lớn. Quan trọng hơn, Tổng Bí thư Tô Lâm đã bộc lộ tư tưởng, phẩm chất đặc biệt, khả năng và năng lực đặc biệt để thực hiện cuộc cải cách rất lớn. Không chỉ cách mạng về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, mà ông đã chỉ đạo để Bộ Chính trị ban hành một loạt nghị quyết quan trọng và đó chính là chất liệu của báo cáo chính trị Đại hội XIV.

Kết quả Đại hội XIV cho thấy khí thế mới, đầy cảm hứng từ ngọn cờ kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhân sự vừa được bầu ở Đại hội XIV ít nhiều đã được tôi luyện, sàng lọc qua công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng suốt thời gian qua. Đặc biệt, họ đã trải qua sự sàng lọc của chính Tổng Bí thư Tô Lâm thông qua cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ và cả quá trình xây dựng các nghị quyết mới đây của Bộ Chính trị.

. Đại hội XIV vừa bế mạc, khó khăn, thách thức còn bộn bề, vậy để làm nên “điều đặc biệt” như chúng ta kỳ vọng, chắc chắn còn nhiều việc phải làm?

+ Đúng là còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với diễn biến nhanh chóng hơn một năm qua thì có thể tin tưởng nhiệm kỳ Đại hội XIV sẽ là một nhiệm kỳ hành động, nói ít làm nhiều, làm có kết quả.

Xã hội, nền kinh tế ta còn nhiều điểm nghẽn, yếu kém nội tại. Tuy nhiên, với tính chất một đảng duy nhất cầm quyền mà nay hành động rất quyết liệt, với Tổng Bí thư Tô Lâm là kiến trúc sư của kỷ nguyên mới và được Đại hội XIV tín nhiệm để triển khai bản vẽ cải cách của chính mình thì tôi tin rằng sẽ có chuyển biến. Tất nhiên, thời gian với kết quả của nhiệm kỳ Đại hội XIV sẽ tiếp tục giúp chúng ta bổ sung cho nhận định, đánh giá của mình.

. Xin cảm ơn ông.

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo phát triển Điểm đặc biệt của Đại hội XIV là đổi mới tư duy. Đầu tiên là tư duy về nhận thức về thời đại mới, kỷ nguyên mới. Phải trả lời được câu hỏi là trong kỷ nguyên mới ấy chúng ta phải làm gì, làm thế nào. Đại hội XIV tiếp tục khẳng định phải tiếp tục xây dựng CNXH, gắn độc lập dân tộc với CNXH. Hai mô-đun này gắn kết với nhau trong quá trình đi lên CNXH của Việt Nam. Thứ hai là về mô hình phát triển kinh tế. Đại hội XIV đã xác định mô hình tăng trưởng và bổ sung một số yếu tố như nhanh, xanh, bền vững, kinh tế tuần hoàn… Cùng với đó, động lực để phát triển mô hình kinh tế được xác định là đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…, đặc biệt kinh tế tư nhân được coi là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Về mô hình chính trị, chúng ta vẫn xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, chúng ta đã thay đổi, chuyển sang thực hiện quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo phát triển chứ không đơn thuần là làm thay như trước đây. Tôi cũng muốn nhấn mạnh về tư duy thể chế tại Đại hội XIV. Đại hội XII, XIII đã xác định việc cần đột phá về thể chế nhưng ở Đại hội XIV đã coi thể chế là nguồn lực của sự phát triển. Nếu thể chế nghẽn thì không phát triển được, do vậy phải thay đổi cách thức kiến tạo thể chế. Thể chế không chỉ là tháo gỡ điểm nghẽn mà phải biến nó thành động lực... Cùng với đó là tư duy đột phá về hệ thống chính trị. Cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy được thực hiện đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành…, nhất là bỏ cấp huyện, tạo điều kiện để bộ máy vận hành gọn gàng, hiệu quả theo mô hình quản trị quốc gia. GS-TSKH PHAN XUÂN SƠN

