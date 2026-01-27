Chủ tịch Quốc hội: Từng đại biểu phải quyết liệt, ‘dám nghĩ, dám làm’ 27/01/2026 15:52

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chất lượng và tiến độ thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV là thước đo quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Sáng 27-1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp và chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trường Chinh và Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội cũng tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đoàn đã tới thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo và cố Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn thắp hương tưởng nhớ Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn. Ảnh: Quochoi

Trò chuyện với nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ yêu cầu nhiệm vụ đối với đất nước trong giai đoạn mới ngày càng cao. Điều này đòi hỏi Quốc hội và từng đại biểu phải nỗ lực nhiều hơn nữa, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm".

Chủ tịch Quốc hội cho biết trọng tâm trước mắt là khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, các đơn vị cần chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thể chế hóa ý chí của Đảng thành khuôn khổ pháp lý. Việc này nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân, tạo hành động đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

﻿Ảnh: Quochoi

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Quốc hội xác định rõ chất lượng và tiến độ thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV chính là thước đo quan trọng nhất để đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ tới.

Theo đó, mọi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; mọi quyết định về phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… đều phải tập trung phục vụ trực tiếp việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIV đã đề ra.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng trước thành công hết sức tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng.

Hai vị nguyên lãnh đạo cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt là việc đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, kịp thời thể chế hóa ngay các chủ trương chiến lược của Đảng thành chính sách, pháp luật để thực thi…