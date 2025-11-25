Chủ tịch Quốc hội: ‘Phải tiến hành cách mạng tư duy trong giáo dục’ 25/11/2025 12:19

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng giáo dục không chỉ nhắm đến mục tiêu dạy tốt, học tốt, mà còn phải cách mạng tư duy.

Sáng 25-11, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay kỳ họp này, Quốc hội quan tâm nhiều đến giáo dục và đào tạo khi có tới ba dự luật liên quan được xem xét thông qua và Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2026-2030. Giáo dục và đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu đi đôi với phát triển khoa học công nghệ.

Đạo đức phải được xem là gốc rễ

Khái quát, Chủ tịch Quốc hội cho hay trong 10 tháng qua, Trung ương đã ban hành bảy Nghị quyết và Quốc hội đã thể chế hóa các chủ trương của Đảng rất nhanh, từ lĩnh vực hội nhập quốc tế, năng lượng đến giáo dục, y tế.

“Giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới chịu sự tác động của khoa học công nghệ, AI và yêu cầu về nhân sự chất lượng cao. Ngay như Quốc hội, nếu không ứng dụng AI và các tiến bộ khoa học công nghệ khác thì không thể hoàn thành một khối lượng lập pháp khổng lồ như vậy” - Chủ tịch Quốc hội nói.

“Giải pháp không chỉ là dạy tốt, học tốt, mà còn phải tiến hành cuộc cách mạng về tư duy trong giáo dục” - ông Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng bên cạnh hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới còn phải tiến hành cách mạng về tư duy. Ảnh: LÂM HIỂN

Giải thích, Chủ tịch Quốc hội cho biết đó là phải xác định các giải pháp để chuyển đổi từ truyền thụ kiến thức để thi đỗ sang phát triển năng lực, khả năng giải quyết vấn đề. Cùng đó, đề cao vai trò trung tâm của giáo viên, từ việc giáo viên là người phát kiến thức sang người hướng dẫn, từ người truyền lửa trong không gian bốn bức tường phòng học sang mọi lúc mọi nơi. Việc đánh giá không chỉ dựa trên điểm thi hay số lượng bài thi mà còn phải là phát triển năng lực toàn diện.

“Làm sao để đào tạo được những giáo viên đạo đức tốt, trách nhiệm cao và dạy cho học sinh xem đạo đức là gốc rễ” - Chủ tịch Quốc hội lưu ý và nói trước đây có những quan điểm rất đúng đắn như “trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò, tiên học lễ, hậu học văn. Những điều này, trong ngành giáo dục, nhiều khi không có tiền cũng làm được nếu giáo viên là những người có tâm, có tầm, có đức và truyền thụ được những phẩm chất này cho học sinh.

“Nhà trường phải đặt nhiệm vụ này lên trên hết” - Chủ tịch Quốc hội nói và nhấn mạnh việc giáo dục đạo đức trong nhà trường, xã hội tới đây phải được quan tâm sâu sắc hơn”.

Giám sát để chương trình thành công

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, việc xây dựng, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đòi hỏi nhiều tâm huyết, nguồn lực và thời gian. Kết quả phải là con người phát triển toàn diện. Ông lưu ý chương trình cần có tầm nhìn dài hạn, dự báo được xu hướng phát triển của thị trường lao động trong tương lai.

“Phải xác định rõ trọng tâm, tránh dàn trải. Phải nhìn thấy thực tế nguồn lực tài chính được bố trí cho chương trình để phân bổ, sử dụng cho phù hợp” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề thảo luận tổ. Ảnh: C.LUẬN

Trong triển khai chương trình, ông yêu cầu phải bảo đảm được công tác giám sát, cải cách thủ tục hành chính, giải ngân kịp thời, đầy đủ, không có thất thoát, tiêu cực. Muốn làm được như vậy thì cơ chế phân bổ vốn phải linh hoạt, phân quyền cho địa phương điều hành phù hợp với bối cảnh, điều kiện thực tế theo đúng tinh thần của Tổng Bí thư Tô Lâm là “địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm”.

“Trong hơn một năm qua, Quốc hội đã làm đúng vai. Quốc hội không xem xét danh mục dự án hay ngân sách của từng dự án. Ngân sách được phân bổ tổng thể, Chính phủ căn cứ vào đó để phân bổ cho các bộ, các bộ phân bổ cho địa phương để địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” - Chủ tịch Quốc hội giải thích.

Ông đề nghị việc phân cấp quản lý chương trình mục tiêu quốc gia nói trên phải rạch ròi giữa Trung ương và địa phương, giữa Bộ GD&ĐT và các tỉnh. Trung ương chỉ theo dõi, giám sát tương tự như việc Quốc hội ban hành luật rồi giám sát Chính phủ xem ban hành Nghị định, các bộ ban hành thông tư có đúng nội dung và thẩm quyền.

Đặc biệt, ông Trần Thanh Mẫn lưu ý Quốc hội kỳ họp này sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến quy hoạch, vì vậy, Chương trình mục tiêu này cũng cần được thảo luận, xem xét các nội dung sao cho phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và pháp luật có liên quan.

“Chủ trương tích hợp ba chương trình mục tiêu quốc gia là đúng đắn. Chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo triển khai có tốt hay không phụ thuộc vào quá trình thực hiện. Phải quyết tâm, quyết đoán, quyết liệt và có nhân sự đủ khả năng thực hiện thì chương trình mới thành công” - ông nói.