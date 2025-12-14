Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh cải cách tiền lương, trả lương theo vị trí việc làm 14/12/2025 08:02

(PLO)- Trong lĩnh vực nội vụ, Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn, tại kỳ họp thứ 10.

Đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương

Tại nghị quyết này, Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với tổ chức bộ máy sau sắp xếp; đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra.

Cùng với đó là bổ sung ngân sách hỗ trợ các địa phương chưa cân đối được nguồn lực để giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Khẩn trương phê duyệt Đề án nâng cao tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2025 - 2030.

Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Trung ương khóa XII yêu cầu thiết kế cơ cấu tiền lương mới, bổ sung tiền thưởng, quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp. Đồng thời, xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Nội dung này dự kiến áp dụng từ năm 2021 nhưng sau đó đã lùi lại vì nhiều nguyên nhân.

Việc trả lương theo vị trí việc làm đã được đề cập đến nhiều lần sau đó, Quốc hội cũng quyết định áp dụng từ tháng 7-2024. Tuy nhiên, do gặp một số vướng mắc nên Quốc hội đã đồng ý tăng lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng/tháng, từ 1-7-2024.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đã hoàn thành và trình Bộ Chính trị đề án tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Cạnh đó, dự thảo nghị định về vị trí việc làm của công chức cũng đang được lấy ý kiến Chính phủ, các bộ, ngành liên quan. Đây là nội dung nhằm cụ thể hóa các quy định mới của Luật Cán bộ, công chức về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm. Dự thảo nghị định đã đề xuất khung năng lực bắt buộc cho toàn bộ công chức từ Trung ương đến cấp xã làm căn cứ cho tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá và trả lương.

Chính phủ cần khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp thực hiện theo lộ trình phù hợp về việc thành lập Sàn giao dịch vàng.

Nghiên cứu lộ trình lập Sàn giao dịch vàng

Với lĩnh vực tài chính, Quốc hội yêu cầu nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán. Đa dạng hóa sản phẩm, tăng cung hàng hóa trên thị trường chứng khoán để khơi thông, tăng cường huy động các nguồn lực tài chính cho nền kinh tế.

Ban hành quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; xây dựng quy định hướng dẫn tổ chức thị trường chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Đánh giá toàn diện về thực trạng trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong năm 2026, có giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí vốn nhà nước.

“Chậm nhất đến 30-12-2027, hoàn thành việc kết nối cơ sở dữ liệu tài sản công chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công” – Nghị quyết Quốc hội nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực công thương, Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, cấp bách của ngành điện, than. Kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi diễn biến nhu cầu điện và các yếu tố phát sinh, có giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân. Phấn đấu hoàn thành cấp điện cho toàn bộ hộ dân, đưa vào vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào năm 2027.

Ở lĩnh vực ngân hàng, Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình tín dụng cho vay dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Chương trình tín dụng cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội; Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược cũng được Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.

Ngoài ra, Chính phủ cũng phải khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp thực hiện theo lộ trình phù hợp về việc thành lập Sàn giao dịch vàng.

Quốc hội yêu cầu các địa phương thực hiện tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao, giải quyết triệt để tình trạng thừa, thiếu giáo viên. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Giải quyết triệt để tình trạng thừa, thiếu giáo viên

Ở lĩnh vực môi trường, Quốc hội yêu cầu bố trí đủ nguồn lực, đẩy nhanh việc sắp xếp, di dời, bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, nhất là vùng bị lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm sinh kế cho người dân.

Hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh, chú trọng xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải và khắc phục ô nhiễm, quản lý chất lượng môi trường không khí tại các đô thị lớn.

Với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Quốc hội yêu cầu sửa đổi chế độ đãi ngộ, phụ cấp, bồi dưỡng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, diễn viên tham gia các loại hình nghệ thuật truyền thống. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong du lịch. Bố trí nguồn lực và có cơ chế huy động hợp tác công tư trong đầu tư, nâng cấp, cải tạo và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao.

Cạnh đó, nghiên cứu, xây dựng phương án sắp xếp hệ thống báo chí, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, đánh giá thực trạng các mạng xã hội tại Việt Nam, có chính sách thúc đẩy phát triển mạng xã hội trong nước. Giải quyết triệt để tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp trong năm 2026.

Ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Quốc hội yêu cầu tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các địa phương thực hiện tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao, giải quyết triệt để tình trạng thừa, thiếu giáo viên.

Xây dựng và phê duyệt đề án phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2026 - 2035. “Sửa đổi, bổ sung các quy định về khung vị trí việc làm, định mức số người làm việc tối thiểu và lộ trình áp dụng tại các cơ sở giáo dục, phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù ở từng vùng, miền, địa phương” – Quốc hội nêu.