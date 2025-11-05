Hoàn thành quy định vị trí việc làm, đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 trong tháng 12 05/11/2025 06:59

(PLO)- Bộ Nội vụ được giao xây dựng, hoàn thiện quy định về vị trí việc làm trước ngày 15-12 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 trước ngày 31-12.

Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình triển khai và việc xử lý các vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Theo kết luận, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì đôn đốc, kiểm tra việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường biệt phái cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về cơ sở. Đồng thời, khẩn trương trình Chính phủ Nghị định về phân loại đơn vị hành chính làm cơ sở cho việc bố trí, quản lý biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy: Hoàn thành trước ngày 10-11.

Bộ này cũng được yêu cầu khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy định về vị trí việc làm trước ngày 15-12. Song song đó, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để trình Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Chính trị về thực trạng quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 trước ngày 31-12.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ xây dựng, hoàn thiện quy định về vị trí việc làm của cán bộ, viên chức trước ngày 15-12. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thủ tướng cũng giao các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. Chỉ đạo và trực tiếp tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, rà soát việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp tại các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, hoàn thành trong tháng 11.

Cũng theo kết luận, Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống.

Văn phòng Chính phủ được giao tiếp tục rà soát, đôn đốc hàng tuần, hàng tháng nắm số liệu, chuẩn hóa thủ tục hành chính; theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành bảo đảm trong năm 2025, 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, minh bạch, giảm tối đa giấy tờ và các mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu chủ trì, phối hợp bố trí kinh phí, hoàn thiện trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc, xử lý trụ sở dôi dư bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định, hiệu quả. Cùng đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản công.

“Đề xuất Chính phủ phương án xử lý và tiến độ xử lý đối với các cơ sở vật chất, tài sản công dôi dư, tránh thất thoát, lãng phí, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả trước ngày 31-12” – thông báo kết luận nêu.